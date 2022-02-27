https://arabic.sputniknews.com/20220227/مسؤول-أمريكي-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-تضرب-أكبر-10-مؤسسات-مالية-1059212768.html

مسؤول أمريكي: العقوبات الجديدة ضد روسيا تضرب أكبر 10 مؤسسات مالية

مسؤول أمريكي: العقوبات الجديدة ضد روسيا تضرب أكبر 10 مؤسسات مالية

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، أن العقوبات التي فرضتها بلاده خلال الأسبوع الماضي أثرت على أكبر عشر مؤسسات مالية في روسيا، والتي تمثل 80٪ من... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T01:16+0000

2022-02-27T01:16+0000

2022-02-27T01:16+0000

تغطية أحداث دونباس

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول، "لقد وجهنا ضربة إلى جميع المؤسسات المالية العشر الكبرى في روسيا، والتي تسيطر على ما يقرب من 80٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي".وأشار المسؤول إلى أن بلاده وحلفاؤها يؤكدون التزامهم بفرض عقوبات وإجراءات أخرى على مزيد من المسؤولين الروس.واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا إجراءات يوم السبت لمنع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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العقوبات الأمريكية ضد روسيا