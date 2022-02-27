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قصف أوكراني لمحطة وقود بلوغانسك يشعل 200 طن وقود ويوقع ضحايا
- سبوتنيك عربي, 1920
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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/مسؤول-أمريكي-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-تضرب-أكبر-10-مؤسسات-مالية-1059212768.html
مسؤول أمريكي: العقوبات الجديدة ضد روسيا تضرب أكبر 10 مؤسسات مالية
مسؤول أمريكي: العقوبات الجديدة ضد روسيا تضرب أكبر 10 مؤسسات مالية
أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، أن العقوبات التي فرضتها بلاده خلال الأسبوع الماضي أثرت على أكبر عشر مؤسسات مالية في روسيا، والتي تمثل 80٪ من... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T01:16+0000
2022-02-27T01:16+0000
تغطية أحداث دونباس
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول، "لقد وجهنا ضربة إلى جميع المؤسسات المالية العشر الكبرى في روسيا، والتي تسيطر على ما يقرب من 80٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي".وأشار المسؤول إلى أن بلاده وحلفاؤها يؤكدون التزامهم بفرض عقوبات وإجراءات أخرى على مزيد من المسؤولين الروس.واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا إجراءات يوم السبت لمنع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-سيتم-تجميد-أرصدة-البنك-المركزي-الروسي-1059210476.html
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا

مسؤول أمريكي: العقوبات الجديدة ضد روسيا تضرب أكبر 10 مؤسسات مالية

01:16 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، أن العقوبات التي فرضتها بلاده خلال الأسبوع الماضي أثرت على أكبر عشر مؤسسات مالية في روسيا، والتي تمثل 80٪ من الأصول المصرفية في البلاد.
واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول، "لقد وجهنا ضربة إلى جميع المؤسسات المالية العشر الكبرى في روسيا، والتي تسيطر على ما يقرب من 80٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي".
وأضاف المسؤول: ملتزمون باستخدام العقوبات للحد الأقصى ضد الطبقة المستفيدة من الحكومة الروسية، والعقوبات على المصرف المركزي الروسي تعني أن موسكو "لن تستطيع دعم الروبل".
وأشار المسؤول إلى أن بلاده وحلفاؤها يؤكدون التزامهم بفرض عقوبات وإجراءات أخرى على مزيد من المسؤولين الروس.
واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا إجراءات يوم السبت لمنع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل اجتماع في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
تغطية أحداث دونباس
رئيسة المفوضية الأوروبية: سيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي وفصل بنوك أخرى من نظام سويفت
أمس, 22:16 GMT
وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 14:45 GMT
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