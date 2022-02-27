https://arabic.sputniknews.com/20220227/مصدر-أمني-تسجيل-حالات-اختناق-وإصابات-أثناء-حريق-اندلع-بمستشفى-الهندية-في-كربلاء-العراقية-1059238575.html
مصدر أمني: تسجيل حالات اختناق وإصابات أثناء حريق اندلع بمستشفى الهندية في كربلاء العراقية
مصدر أمني: تسجيل حالات اختناق وإصابات أثناء حريق اندلع بمستشفى الهندية في كربلاء العراقية
سيطرت قوات الدفاع المدني العراقي على حريق شب في قسم الباطنة بمستشفى الهندية في كربلاء العراقية وأسفر عن وقوع حالات اختناق وإصابات خفيفة، وهي المرة الثانية التي... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T17:15+0000
2022-02-27T17:15+0000
2022-02-27T17:15+0000
أخبار العراق اليوم
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بغداد- سبوتنيك. وأكد شهود عيان لوكالة لسبوتنيك، اليوم الأحد، "اندلاع حريق في ردهة الباطنية بمستشفى في محافظة كربلاء بالعراق".وذكر مصدر أمني لسبوتنيك أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي نشب في ردهة الباطنية بسبب ماس كهربائي".وتابع أن الحريق أسفر فقط عن "تسجيل حالات اختناق وإصابات"، مشيرا إلى أنه تم "إخلاء جميع المرضى والكوادر التمريضية ولا توجد أي خسائر بشرية".يُشار إلى أن حريقا اندلع في المستشفى ذاته في 9 ديمسبر/ كانون الأول الماضي، دون وقوع خسائر بشرية.وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلع حريق في مستشفى الصدر التعليمي وسط مدينة النجف، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده. كما نشب حريق في 13 يوليو/ تموز 2021، في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، ما أسفر عن وقوع 60 قتيلا وإصابة نحو 100 آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/شرطة-كربلاء-تنفي-إسقاط-طائرة-مسيرة-محملة-بالكريستال-1058509844.html
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أخبار العراق اليوم
مصدر أمني: تسجيل حالات اختناق وإصابات أثناء حريق اندلع بمستشفى الهندية في كربلاء العراقية
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سيطرت قوات الدفاع المدني العراقي على حريق شب في قسم الباطنة بمستشفى الهندية في كربلاء العراقية وأسفر عن وقوع حالات اختناق وإصابات خفيفة، وهي المرة الثانية التي يندلع فيها حريق بالمستشفى.
بغداد- سبوتنيك
. وأكد شهود عيان لوكالة لسبوتنيك، اليوم الأحد، "اندلاع حريق في ردهة الباطنية بمستشفى في محافظة كربلاء بالعراق".
وذكر مصدر أمني لسبوتنيك أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي نشب في ردهة الباطنية بسبب ماس كهربائي".
وتابع أن الحريق أسفر فقط عن "تسجيل حالات اختناق وإصابات"، مشيرا إلى أنه تم "إخلاء جميع المرضى والكوادر التمريضية ولا توجد أي خسائر بشرية".
يُشار إلى أن حريقا اندلع في المستشفى ذاته في 9 ديمسبر/ كانون الأول الماضي، دون وقوع خسائر بشرية.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلع حريق في مستشفى الصدر التعليمي وسط مدينة النجف، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده. كما نشب حريق في 13 يوليو/ تموز 2021، في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، ما أسفر عن وقوع 60 قتيلا وإصابة نحو 100 آخرين.