عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220227/مصدر-أمني-تسجيل-حالات-اختناق-وإصابات-أثناء-حريق-اندلع-بمستشفى-الهندية-في-كربلاء-العراقية-1059238575.html
مصدر أمني: تسجيل حالات اختناق وإصابات أثناء حريق اندلع بمستشفى الهندية في كربلاء العراقية
مصدر أمني: تسجيل حالات اختناق وإصابات أثناء حريق اندلع بمستشفى الهندية في كربلاء العراقية
سيطرت قوات الدفاع المدني العراقي على حريق شب في قسم الباطنة بمستشفى الهندية في كربلاء العراقية وأسفر عن وقوع حالات اختناق وإصابات خفيفة، وهي المرة الثانية التي... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T17:15+0000
2022-02-27T17:15+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049556477_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cb49c32e09545aa8365e9ebdb9a06a52.jpg
بغداد- سبوتنيك. وأكد شهود عيان لوكالة لسبوتنيك، اليوم الأحد، "اندلاع حريق في ردهة الباطنية بمستشفى في محافظة كربلاء بالعراق".وذكر مصدر أمني لسبوتنيك أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي نشب في ردهة الباطنية بسبب ماس كهربائي".وتابع أن الحريق أسفر فقط عن "تسجيل حالات اختناق وإصابات"، مشيرا إلى أنه تم "إخلاء جميع المرضى والكوادر التمريضية ولا توجد أي خسائر بشرية".يُشار إلى أن حريقا اندلع في المستشفى ذاته في 9 ديمسبر/ كانون الأول الماضي، دون وقوع خسائر بشرية.وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلع حريق في مستشفى الصدر التعليمي وسط مدينة النجف، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده. كما نشب حريق في 13 يوليو/ تموز 2021، في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، ما أسفر عن وقوع 60 قتيلا وإصابة نحو 100 آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/شرطة-كربلاء-تنفي-إسقاط-طائرة-مسيرة-محملة-بالكريستال-1058509844.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049556477_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8937b895b9af17a189ef6752d159c9d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

مصدر أمني: تسجيل حالات اختناق وإصابات أثناء حريق اندلع بمستشفى الهندية في كربلاء العراقية

17:15 GMT 27.02.2022
© REUTERS / Essam al-Sudaniتداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021
تداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Essam al-Sudani
تابعنا عبرGoogle news
سيطرت قوات الدفاع المدني العراقي على حريق شب في قسم الباطنة بمستشفى الهندية في كربلاء العراقية وأسفر عن وقوع حالات اختناق وإصابات خفيفة، وهي المرة الثانية التي يندلع فيها حريق بالمستشفى.
بغداد- سبوتنيك. وأكد شهود عيان لوكالة لسبوتنيك، اليوم الأحد، "اندلاع حريق في ردهة الباطنية بمستشفى في محافظة كربلاء بالعراق".
وذكر مصدر أمني لسبوتنيك أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي نشب في ردهة الباطنية بسبب ماس كهربائي".
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
شرطة كربلاء تنفي إسقاط طائرة مسيرة محملة "بالكريستال"
13 فبراير, 15:57 GMT
وتابع أن الحريق أسفر فقط عن "تسجيل حالات اختناق وإصابات"، مشيرا إلى أنه تم "إخلاء جميع المرضى والكوادر التمريضية ولا توجد أي خسائر بشرية".
يُشار إلى أن حريقا اندلع في المستشفى ذاته في 9 ديمسبر/ كانون الأول الماضي، دون وقوع خسائر بشرية.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلع حريق في مستشفى الصدر التعليمي وسط مدينة النجف، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده. كما نشب حريق في 13 يوليو/ تموز 2021، في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، ما أسفر عن وقوع 60 قتيلا وإصابة نحو 100 آخرين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала