https://arabic.sputniknews.com/20220227/مصر-السيسي-يوجه-بضمان-مخزون-السلع-الاستراتيجية-1059237925.html
مصر... السيسي يوجه بضمان مخزون السلع الاستراتيجية
مصر... السيسي يوجه بضمان مخزون السلع الاستراتيجية
كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالمحافظة على استمرارية المخرون الاستراتيجي للسلع. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T17:01+0000
2022-02-27T17:01+0000
2022-02-27T17:01+0000
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وقال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، إن السيسي كلف حكومته بمتابعة أسعار السوق، خاصة المدرج منها على بطاقة التموين، حسب بوابة الأهرام المصرية.وعقد بناء على ذلك، رئيس الحكومة اجتماعا، لمتابعة توفير السلع الأساسية محليا، في ضوء ما يحدث في أوكرانيا. وصرح نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تتم متابعة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ينتج عنها من تطور ملحوظ في أسعار السلع الأساسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
مصر... السيسي يوجه بضمان مخزون السلع الاستراتيجية
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كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالمحافظة على استمرارية المخرون الاستراتيجي للسلع.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، إن السيسي كلف حكومته بمتابعة أسعار السوق، خاصة المدرج منها على بطاقة التموين، حسب بوابة الأهرام المصرية
.
وعقد بناء على ذلك، رئيس الحكومة اجتماعا، لمتابعة توفير السلع الأساسية محليا، في ضوء ما يحدث في أوكرانيا
.
وصرح نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تتم متابعة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ينتج عنها من تطور ملحوظ في أسعار السلع الأساسية.