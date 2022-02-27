https://arabic.sputniknews.com/20220227/موسكو-سننفذ-ضربات-تستهدف-أفرادا-ينقلون-أسلحة-غربية-إلى-كييف-1059233041.html
موسكو: سننفذ ضربات تستهدف أفرادا ينقلون أسلحة غربية إلى كييف
موسكو: سننفذ ضربات تستهدف أفرادا ينقلون أسلحة غربية إلى كييف
أكدت مصادر رسمية في روسيا، أن القوات الروسية ستستهدف بضربات موجهة الأفراد الذين ينقلون الأسلحة الغريبة إلى العاصمة الأوكرانية كييف. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T15:43+0000
2022-02-27T15:43+0000
2022-02-27T15:53+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وقال رئيس لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، أندري كليموف: "ستنفذ روسيا ضربات مستهدفة على الأفراد في أوكرانيا الذين ينقلون أسلحة غربية إلى كييف".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
موسكو: سننفذ ضربات تستهدف أفرادا ينقلون أسلحة غربية إلى كييف
15:43 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 15:53 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكدت مصادر رسمية في روسيا، أن القوات الروسية ستستهدف بضربات موجهة الأفراد الذين ينقلون الأسلحة الغريبة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال رئيس لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، أندري كليموف: "ستنفذ روسيا ضربات مستهدفة على الأفراد في أوكرانيا الذين ينقلون أسلحة غربية إلى كييف".