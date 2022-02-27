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موسكو: سننفذ ضربات تستهدف أفرادا ينقلون أسلحة غربية إلى كييف
- سبوتنيك عربي, 1920
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موسكو: سننفذ ضربات تستهدف أفرادا ينقلون أسلحة غربية إلى كييف
موسكو: سننفذ ضربات تستهدف أفرادا ينقلون أسلحة غربية إلى كييف
أكدت مصادر رسمية في روسيا، أن القوات الروسية ستستهدف بضربات موجهة الأفراد الذين ينقلون الأسلحة الغريبة إلى العاصمة الأوكرانية كييف. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T15:43+0000
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روسيا
رصد عسكري
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وقال رئيس لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، أندري كليموف: "ستنفذ روسيا ضربات مستهدفة على الأفراد في أوكرانيا الذين ينقلون أسلحة غربية إلى كييف".
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روسيا, رصد عسكري

موسكو: سننفذ ضربات تستهدف أفرادا ينقلون أسلحة غربية إلى كييف

15:43 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 15:53 GMT 27.02.2022)
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المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
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يتبع
أكدت مصادر رسمية في روسيا، أن القوات الروسية ستستهدف بضربات موجهة الأفراد الذين ينقلون الأسلحة الغريبة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال رئيس لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، أندري كليموف: "ستنفذ روسيا ضربات مستهدفة على الأفراد في أوكرانيا الذين ينقلون أسلحة غربية إلى كييف".
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:57 GMT
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