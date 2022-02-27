https://arabic.sputniknews.com/20220227/وصول-حجم-الغاز-الروسي-المصدر-عبر-منظومة-نقل-الغاز-الأوكرانية-إلى-أعلى-مستوى-1059218513.html
وصول حجم الغاز الروسي المصدر عبر منظومة نقل الغاز الأوكرانية إلى أعلى مستوى
وصول حجم الغاز الروسي المصدر عبر منظومة نقل الغاز الأوكرانية إلى أعلى مستوى
تشير التوقعات إلى أن حجم الغاز الروسي المصدر عبر منظومة نقل الغاز الأوكرانية قد يصل، اليوم الأحد، إلى أعلى مستوى له. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T09:59+0000
2022-02-27T09:59+0000
2022-02-27T09:59+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ويشير موقع الشركة المشغلة للمنظومة الأوكرانية، إلى أن كمية الغاز والتي تقدر بـ107.33 مليون متر مكعب، والتي تم تحديدها ضمن الطلب الحالي لضخ الغاز من روسيا عبر أوكرانيا، تعتبر الأقرب من الحد الأقصى المتعلقة بالالتزامات التعاقدية لشركة "غازبروم" تجاه أوكرانيا في مجال الترانزيت، حوالي 109 مليون متر مكعب في اليوم، فيما لا يزال خيار تعديل الطلب خلال اليوم ممكن.وبحسب "GSA Platform"، لم يتم خلال ذلك حجز لليوم المقبل كميات تطابق القدرة المباشرة لخط أنابيب يامال-أوروبا.وكان قد زاد ضخ الغاز الروسي عبر المنظومة الأوكرانية بشكل كبير منذ 24 فبراير/ شباط الحالي، جراء بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/زيادة-عبور-الغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-1059031857.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
وصول حجم الغاز الروسي المصدر عبر منظومة نقل الغاز الأوكرانية إلى أعلى مستوى
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تشير التوقعات إلى أن حجم الغاز الروسي المصدر عبر منظومة نقل الغاز الأوكرانية قد يصل، اليوم الأحد، إلى أعلى مستوى له.
ويشير موقع الشركة المشغلة للمنظومة الأوكرانية، إلى أن كمية الغاز والتي تقدر بـ107.33 مليون متر مكعب، والتي تم تحديدها ضمن الطلب الحالي لضخ الغاز من روسيا عبر أوكرانيا، تعتبر الأقرب من الحد الأقصى المتعلقة بالالتزامات التعاقدية لشركة "غازبروم" تجاه أوكرانيا في مجال الترانزيت، حوالي 109 مليون متر مكعب في اليوم، فيما لا يزال خيار تعديل الطلب خلال اليوم ممكن.
وبحسب "GSA Platform"، لم يتم خلال ذلك حجز لليوم المقبل كميات تطابق القدرة المباشرة لخط أنابيب يامال-أوروبا.
وكان قد زاد ضخ الغاز الروسي عبر المنظومة الأوكرانية بشكل كبير منذ 24 فبراير/ شباط الحالي، جراء بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.