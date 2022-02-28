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الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220228/أوروبا-ستدفع-ثمن-العقوبات-ضد-روسيا-1059272479.html
أوروبا ستدفع ثمن العقوبات ضد روسيا
أوروبا ستدفع ثمن العقوبات ضد روسيا
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستكون لها تكلفة على أوروبا نفسها. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:07+0000
2022-02-28T14:07+0000
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ووفقا لرئيس المفوضية الأوروبية، ستواصل أوروبا دعم أوكرانيا، كما ترحب باللاجئين من أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.أفرا أبضا - رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تنتمي إلينا ولكن السلام مع روسيا مهم
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أوروبا ستدفع ثمن العقوبات ضد روسيا

14:07 GMT 28.02.2022
© Sputnikأوروبا ستدفع ثمن العقوبات ضد روسيا
أوروبا ستدفع ثمن العقوبات ضد روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستكون لها تكلفة على أوروبا نفسها.

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع تلفزيون "يورونيوز"، عندما سئلت، هل سيتعين على الأوروبيين وأوروبا دفع ثمن العقوبات ضد روسيا: "نعم، نحن نعلم أن كل حرب لها ثمن".

ووفقا لرئيس المفوضية الأوروبية، ستواصل أوروبا دعم أوكرانيا، كما ترحب باللاجئين من أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
أفرا أبضا - رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تنتمي إلينا ولكن السلام مع روسيا مهم
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
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