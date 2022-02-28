https://arabic.sputniknews.com/20220228/إيران-تعلق-على-تصريحات-السعودية-بشأن-الاتفاق-النووي-وتتحدث-عن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1059275775.html

إيران تعلق على تصريحات السعودية بشأن الاتفاق النووي وتتحدث عن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

إيران تعلق على تصريحات السعودية بشأن الاتفاق النووي وتتحدث عن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بشأن مفاوضات فيينا والاتفاق النووي الإيراني. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T14:49+0000

2022-02-28T14:49+0000

2022-02-28T14:49+0000

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، "تم تحديد أعضاء الاتفاق في نصه وأوصي السعودیة بقراءته والامتناع عن الإدلاء بتصریحات بالية وغير حكيمة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال إن "ما يهم المملكة هو أن يكون الاتفاق النووي مع إيران منطلقا لمعالجة قضايا المنطقة"، مشيرا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا.وأكد خطيب زادة، أن مشاركة الوفد الايراني في مفاوضات فيينا ليس من أجل التوصل لاتفاق جديد، موضحا أن "الوضع حاليا ليس فيه أي غموض لواشنطن وأوروبا وأن الجمهورية الإسلامية متمسكة بخطوطها الحمراء".وأضاف أن "المجلس الأعلى للأمن القومي هو الذي يشرف على المحادثات، وعودة (كبير المفاوضين النوويين في إيران علي) باقري جاءت من أجل تناول القضايا المتبقية وقد تم إعداد مسودة الاتفاقية وثمة حاجة إلى مراجعتها"، متابعا: "بقيت بعض القضايا التي تتطلب توجيه التعليمات اللازمة لباقري من أجل التحدث مع الأطراف المختلفة".وعن البيان الأخير للدول الأوروبية الثلاث حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، قال خطيب زادة: "هذا تدخل واضح في شؤون إيران وتعديا على وحدة أراضي البلاد لذلك لأن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من إيران"، مؤكدا أن "إيران ترفض هذا البيان الذي لا أساس له و أوروبا ليست في وضع يمكنها من الإدلاء بمثل هذا البيان".

https://arabic.sputniknews.com/20220227/يجب-إغلاق-هذه-الملفات-إيران-ترفض-أي-مهلة-نهائية-في-المحادثات-النووية-1059236611.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران