https://arabic.sputniknews.com/20220228/الأمم-المتحدة-تحذر-من-تداعيات-كارثية-فكرة-نشوب-صراع-نووي-لا-يمكن-تقبلها-1059281343.html

الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كارثية: فكرة نشوب صراع نووي لا يمكن تقبلها

الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كارثية: فكرة نشوب صراع نووي لا يمكن تقبلها

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، عن وقف لإطلاق النار، محذرا من تداعيات... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T15:52+0000

2022-02-28T15:52+0000

2022-02-28T15:55+0000

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وقال غوتيريش في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين: "الأزمة في أوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى تداعيات كارثية. لم يفت الأوان بعد للجوء إلى الحوار والعودة للطرق السلمية، ونأمل أن تسفر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عن وقف إطلاق النار".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.وانطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل في بيلاروسيا.ووافقت أوكرانيا، يوم أمس الأحد، على بدء محادثات سلام مع روسيا، رغم استمرار المعارك في العديد من المدن الأوكرانية الرئيسية، وإصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمرا بوضع "قوات الردع النووي" الروسية في أقصى درجات التأهب.

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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة