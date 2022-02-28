https://arabic.sputniknews.com/20220228/الرئيس-اللبناني-نقدر-إيران-ونرغب-في-الحفاظ-على-أفضل-علاقات-معها-1059275360.html
الرئيس اللبناني: نقدر إيران ونرغب في الحفاظ على أفضل علاقات معها
الرئيس اللبناني: نقدر إيران ونرغب في الحفاظ على أفضل علاقات معها
أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن تقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبديا رغبة بلاده في الحفاظ على العلاقات معها. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:39+0000
2022-02-28T14:39+0000
2022-02-28T14:39+0000
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وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد عون تقدير بلاده لإيران، معللا بأنها استطاعت أن تتغلب على ما تم فرضه عليها من عقوبات.وقال: "لبنان يقدر إيران التي تمكنت من مواجهة الظروف الصعبة التي مرت بها واستطاعت رغم العقوبات والمقاطعة التي فرضت عليها من تطوير صناعاتها من دون أن تبخل على شعبها بأي شيء مستثمرة تلك الظروف لتسجيل الابداع في العديد من المجالات"، حسب تعبيره.تصريحات عون جاءت خلال استقباله صباح اليوم، في قصر بعبدا الرئاسي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في ايران محمد مهدي إسماعيلي الذي يزور لبنان على رأس وفد من الوزارة لافتتاح "الأسبوع الثقافي الإيراني في لبنان".وأبدى عون رغبته في "المحافظة على أفضل العلاقات مع إيران لافتا إلى متابعته تفاصيل المحادثات في فيينا".وتمنى الرئيس اللبناني النجاح لمفاوضات فيينا، مؤكدا أنها "مؤشر سلام ليس لايران فحسب بل لكل المنطقة بما يكفل راحة شعوبها وحياتها الهنيئة".وأكد عون على "أهمية السلام بين الشعوب الذي يكفل لها راحتها وحياتها الهنيئة".من جانبه قدم الوزير الإيراني الشكر للرئيس اللبناني، ناقلا اليه تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قائلا: "إيران تنظر بكثير من التقدير الى مواقف رئيس الجمهورية المبدئية والمحورية والراسخة التي أعطت الجمهورية اللبنانية هذه المكانة الفريدة التي تتمتع بها".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إيران
الرئيس اللبناني: نقدر إيران ونرغب في الحفاظ على أفضل علاقات معها
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أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن تقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبديا رغبة بلاده في الحفاظ على العلاقات معها.
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد عون تقدير بلاده لإيران
، معللا بأنها استطاعت أن تتغلب على ما تم فرضه عليها من عقوبات.
وقال: "لبنان يقدر إيران التي تمكنت من مواجهة الظروف الصعبة التي مرت بها واستطاعت رغم العقوبات والمقاطعة التي فرضت عليها من تطوير صناعاتها من دون أن تبخل على شعبها بأي شيء مستثمرة تلك
الظروف لتسجيل الابداع في العديد من المجالات"، حسب تعبيره.
تصريحات عون جاءت خلال استقباله صباح اليوم، في قصر بعبدا الرئاسي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في ايران محمد مهدي إسماعيلي الذي يزور لبنان على رأس وفد من الوزارة لافتتاح "الأسبوع الثقافي الإيراني في لبنان".
وأبدى عون رغبته في "المحافظة على أفضل العلاقات مع إيران
لافتا إلى متابعته تفاصيل المحادثات في فيينا".
وتمنى الرئيس اللبناني النجاح لمفاوضات فيينا، مؤكدا أنها "مؤشر سلام ليس لايران فحسب بل لكل المنطقة بما يكفل راحة شعوبها وحياتها الهنيئة".
وأكد عون على "أهمية السلام بين الشعوب الذي يكفل لها راحتها وحياتها الهنيئة".
من جانبه قدم الوزير الإيراني الشكر للرئيس اللبناني
، ناقلا اليه تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قائلا: "إيران تنظر بكثير من التقدير الى مواقف رئيس الجمهورية المبدئية والمحورية والراسخة التي أعطت الجمهورية اللبنانية هذه المكانة الفريدة التي تتمتع بها".