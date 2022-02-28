https://arabic.sputniknews.com/20220228/العقوبات-الغربية-على-روسيا-ستؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-على-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-1059251290.html
العقوبات الغربية على روسيا ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
العقوبات الغربية على روسيا ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة في مجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، اليوم الاثنين، أن العقوبات الغربية على روسيا ستؤدي إلى عواقب وخيمة على... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T05:49+0000
2022-02-28T05:49+0000
2022-02-28T05:49+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104470/47/1044704717_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_bf21b444685a56f5ce15f98ecc72fa85.jpg
وقال كليشاس لـ"سبوتنيك": "لقد دمرت العقوبات عمليا المؤسسات القانونية في الغرب، والتي تم تشكيلها على مر القرون. سوف يتفهم الغرب العواقب الكارثية لأفعاله على بلدانه في القريب العاجل".ووفقًا لكليشاس، يجب أن يفهم الجميع اليوم أنه لا توجد ضمانات لحقوق الملكية وحماية رأس المال والاستثمارات، لا في أوروبا ولا في الولايات المتحدة.وأضاف السيناتور الروسي: "أن سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب مدمرة للأنظمة القانونية في أوروبا والدول الأنجلوسكسونية".تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/تغطية-مباشرة-اليوم-الخامس-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059250892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104470/47/1044704717_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_bd215a0e6891262bf973b3eb9c7fb287.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
العقوبات الغربية على روسيا ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
تابعنا عبر
أعلن رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة في مجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، اليوم الاثنين، أن العقوبات الغربية على روسيا ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال كليشاس لـ"سبوتنيك": "لقد دمرت العقوبات عمليا المؤسسات القانونية في الغرب، والتي تم تشكيلها على مر القرون. سوف يتفهم الغرب العواقب الكارثية لأفعاله على بلدانه في القريب العاجل".
ووفقًا لكليشاس، يجب أن يفهم الجميع اليوم أنه لا توجد ضمانات لحقوق الملكية وحماية رأس المال والاستثمارات، لا في أوروبا ولا في الولايات المتحدة.
وأضاف السيناتور الروسي: "أن سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب مدمرة للأنظمة القانونية في أوروبا والدول الأنجلوسكسونية".
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.