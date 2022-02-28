عربي
أردوغان: لن نتخلى عن روسيا أو أوكرانيا ولن نقبل بازدواجية المعايير
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الوفد-الروسي-المفاوض-الجولة-التالية-ستعقد-على-الحدود-البولندية-البيلاروسية-1059284151.html
الوفد الروسي المفاوض: يوجد نقاط تنبئ بمواقف مشتركة مع أوكرانيا
الوفد الروسي المفاوض: يوجد نقاط تنبئ بمواقف مشتركة مع أوكرانيا
قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T16:34+0000
2022-02-28T17:04+0000
روسيا
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101862/62/1018626245_0:300:1362:1066_1920x0_80_0_0_efa373bc8f8dfbb8e7ca04d6eb015a94.jpg
ونوه ميدينسكي إلى أن " المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل".وأضاف ميدينسكي، أن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.وأفاد مراسل سبوتنيك، في وقت سابق بانتهاء المفاوضات التي عقدت بين الوفدين الروسي والأوكراني على الأراضي البيلاروسية.وبالتزامن مع استمرار المفاوضات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/بوتين-يعلن-شروط-روسيا-لتسوية-الأزمة-مع-أوكرانيا-1059280201.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101862/62/1018626245_0:172:1362:1194_1920x0_80_0_0_250367276d88ab72052fcd076a664c92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

الوفد الروسي المفاوض: يوجد نقاط تنبئ بمواقف مشتركة مع أوكرانيا

16:34 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 17:04 GMT 28.02.2022)
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي
وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Evgeny Odinokov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.
ونوه ميدينسكي إلى أن " المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل".

وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض أنه "تم العثور على نقاط في المحادثات، والتي بموجبها من الممكن التنبؤ بمواقف مشتركة" بين الجانبين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين يبلغ ماكرون شروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا
15:34 GMT
وأضاف ميدينسكي، أن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.
وأفاد مراسل سبوتنيك، في وقت سابق بانتهاء المفاوضات التي عقدت بين الوفدين الروسي والأوكراني على الأراضي البيلاروسية.
وبالتزامن مع استمرار المفاوضات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала