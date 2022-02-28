https://arabic.sputniknews.com/20220228/الوفد-الروسي-المفاوض-الجولة-التالية-ستعقد-على-الحدود-البولندية-البيلاروسية-1059284151.html
الوفد الروسي المفاوض: يوجد نقاط تنبئ بمواقف مشتركة مع أوكرانيا
الوفد الروسي المفاوض: يوجد نقاط تنبئ بمواقف مشتركة مع أوكرانيا
قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T16:34+0000
2022-02-28T16:34+0000
2022-02-28T17:04+0000
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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ونوه ميدينسكي إلى أن " المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل".وأضاف ميدينسكي، أن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.وأفاد مراسل سبوتنيك، في وقت سابق بانتهاء المفاوضات التي عقدت بين الوفدين الروسي والأوكراني على الأراضي البيلاروسية.وبالتزامن مع استمرار المفاوضات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/بوتين-يعلن-شروط-روسيا-لتسوية-الأزمة-مع-أوكرانيا-1059280201.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الوفد الروسي المفاوض: يوجد نقاط تنبئ بمواقف مشتركة مع أوكرانيا
16:34 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 17:04 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.
ونوه ميدينسكي إلى أن " المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل".
وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض أنه "تم العثور على نقاط في المحادثات، والتي بموجبها من الممكن التنبؤ بمواقف مشتركة" بين الجانبين.
وأضاف ميدينسكي، أن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية.
وأفاد مراسل سبوتنيك، في وقت سابق بانتهاء المفاوضات التي عقدت بين الوفدين الروسي والأوكراني على الأراضي البيلاروسية.
وبالتزامن مع استمرار المفاوضات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.