https://arabic.sputniknews.com/20220228/الوكالة-اليهودية-أكثر-من-5-آلاف-أوكراني-قدموا-طلبات-هجرة-إلى-إسرائيل-1059267923.html

الوكالة اليهودية: أكثر من 5 آلاف أوكراني قدموا طلبات هجرة إلى إسرائيل

الوكالة اليهودية: أكثر من 5 آلاف أوكراني قدموا طلبات هجرة إلى إسرائيل

قالت الوكالة اليهودية، اليوم الاثنين، إن ما يزيد عن 5 آلاف أوكراني تقدموا بطلبات للهجرة إلى إسرائيل. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T12:20+0000

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جاء ذلك وفق ما أفادت به الوكالة اليهودية لوكالة الأنباء الفرنسية، ونقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقالت الوكالة اليهودية إنها دشنت خطا هاتفيا مخصصا للأوكرانيين الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل، إلى جانب 6 مراكز على حدود أوكرانيا، تمهيدا لنقل اليهود إلى إسرائيل.وتوزعت مراكز الهجرة هذه على المعابر الحدودية بين أوكرانيا وكل من بولندا ومولدوفا ورومانيا والمجر.وتقوم الوكالة اليهودية بإرسال طلبات الهجرة التي وصلتها إلى السلطات الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته.وتتوقع الوكالة التي تأسست عام 1929، وساعدت منذ ذلك الوقت على تهجير ما يزيد عن 3 ملايين يهودي إلى إسرائيل، ارتفاعا كبيرا في الهجرة عقب العملية العسكرية الروسية، بحسب الصحيفة.ويعيش في أوكرانيا، وفق التقديرات ما بين 150 إلى 200 ألف يهودي، وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "كل يهودي ويهودية، في كل مكان في العالم، يعرفون تماما أننا ننتظرهم هنا وأن باب دولة إسرائيل مفتوح دائما".وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/الوكالة-اليهودية-تفتح-6-مراكز-هجرة-على-حدود-أوكرانيا-1059208577.html

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