https://arabic.sputniknews.com/20220226/الوكالة-اليهودية-تفتح-6-مراكز-هجرة-على-حدود-أوكرانيا-1059208577.html

الوكالة اليهودية تفتح 6 مراكز هجرة على حدود أوكرانيا

الوكالة اليهودية تفتح 6 مراكز هجرة على حدود أوكرانيا

افتتحت الوكالة اليهودية، اليوم السبت، 6 مراكز على حدود أوكرانيا تمهيدا لنقل اليهود إلى إسرائيل، وفق إعلام عبري. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الوكالة اليهودية افتتحت مراكز الهجرة على المعابر الحدودية بين أوكرانيا وكل من بولندا ومولدوفا ورومانيا والمجر.وأضافت أن نشاط الوكالة اليهودية يأتي "للمساعدة في موجات الهجرة المتوقعة إلى إسرائيل".وحتى اليوم، كانت الوكالة اليهودية تعمل من منطقة مركزية واحدة في مدينة لفوف غربي أوكرانيا.وتتوقع الوكالة التي تأسست عام 1929، وساعدت منذ ذلك الوقت على تهجير ما يزيد عن 3 ملايين يهودي إلى إسرائيل، ارتفاعا كبيرا في الهجرة عقب العملية العسكرية الروسية، بحسب الصحيفة.ويعيش في أوكرانيا، وفق التقديرات ما بين 150 إلى 200 ألف يهودي، وأمس الأول (الخميس)، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "كل يهودي ويهودية، في كل مكان في العالم، يعرفون تماما أننا ننتظرهم هنا وأن باب دولة إسرائيل مفتوح دائما".وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

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