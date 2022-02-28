https://arabic.sputniknews.com/20220228/بوريل-يعتبر-إمكانية-جعل-بيلاروس-قوة-نووية-بصواريخ-روسيا-أمرا-خطيرا-للغاية-1059266845.html
بوريل يعتبر إمكانية جعل بيلاروسيا "قوة نووية" بصواريخ روسيا أمرا خطيرا للغاية
بوريل يعتبر إمكانية جعل بيلاروسيا "قوة نووية" بصواريخ روسيا أمرا خطيرا للغاية
أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عن أن إمكانية جعل بيلاروسيا "قوة نووية" عند نشر أسلحة نووية روسية لديها، أمرا خطيرا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T12:03+0000
2022-02-28T12:03+0000
2022-02-28T12:36+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103392/34/1033923443_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07fc6349b4fd6d8380d7930b4e943fbe.jpg
أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل في تصريحات صحفية قبل اجتماع غير رسمي افتراضي مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن احتمالية أن تصبح بيلاروسيا قوة نووية نتيجة تعديل دستور البلاد "أمر خطير"، لأنه يعني أن روسيا ستنشر أسلحة نووية في الدولة المجاورة، بحسب قوله.وأعلنت لجنة الانتخابات في مينسك، أن نحو 65 في المئة من الناخبين أيدوا إدخال تعديلات وإضافات على الدستور، بينما عارض التعديل 10 في المائة منهم.ويفترض مشروع التعديلات على الدستور في بيلاروسيا، أن "يُنتخب الرئيس لمدة خمس سنوات ويسمح بالترشح لولايتين رئاسيتين، وإمكانية عزل الرئيس من منصبه من قبل مجلس الشعب لعموم بيلاروس (البرلمان) في حالة حدوث انتهاك منهجي أو جسيم للدستور أو ارتكاب خيانة عظمى أو جريمة خطيرة أخرى".كما يسمح التعديل للقوات الروسية والأسلحة النووية بالتمركز بشكل دائم في بيلاروسيا في المستقبل.وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للصحفيين: "هذا الاستفتاء مهم يجب أن نتخذ هذا القرار شيئا فشيئا وبطريقة هادئة بعد اعتماد الدستور لن يكون هناك عمل أقل وسنعيد بناء النظام الاجتماعي والاقتصادي لدولتنا".وقال لوكاشينكو إن بلاده طلبت من روسيا نشر السلاح النووي على أراضيها إذا ما تم نشره في بولندا أو ليتوانيا المجاورتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/لوكاشينكو-طلبنا-من-روسيا-نشر-سلاح-نووي-في-البلاد-إذا-تم-نشره-في-بولندا-أو-ليتوانيا-1059217187.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103392/34/1033923443_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_32678a7f2e48e1f059c7e85be46dc59b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوريل يعتبر إمكانية جعل بيلاروسيا "قوة نووية" بصواريخ روسيا أمرا خطيرا للغاية
12:03 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 12:36 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عن أن إمكانية جعل بيلاروسيا "قوة نووية" عند نشر أسلحة نووية روسية لديها، أمرا خطيرا.
أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل في تصريحات صحفية قبل اجتماع غير رسمي افتراضي مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن احتمالية أن تصبح بيلاروسيا قوة نووية نتيجة تعديل دستور البلاد "أمر خطير"، لأنه يعني أن روسيا ستنشر أسلحة نووية في الدولة المجاورة، بحسب قوله.
وتابع "اليوم، في بيلاروسيا، هناك استفتاء وهمي من أجل اتخاذ قرار بتعديل الدستور ومنح بيلاروسيا وضع الدولة النووية، وهذا أمر خطير للغاية، وسيبدأ في تغيير وضع البلاد لتصبح دولة نووية".
وأعلنت لجنة الانتخابات في مينسك، أن نحو 65 في المئة من الناخبين أيدوا إدخال تعديلات وإضافات على الدستور، بينما عارض التعديل 10 في المائة منهم.
ويفترض مشروع التعديلات على الدستور في بيلاروسيا، أن "يُنتخب الرئيس لمدة خمس سنوات ويسمح بالترشح لولايتين رئاسيتين، وإمكانية عزل الرئيس من منصبه من قبل مجلس الشعب لعموم بيلاروس (البرلمان) في حالة حدوث انتهاك منهجي أو جسيم للدستور أو ارتكاب خيانة عظمى أو جريمة خطيرة أخرى".
كما يسمح التعديل للقوات الروسية والأسلحة النووية بالتمركز بشكل دائم في بيلاروسيا في المستقبل.
وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للصحفيين: "هذا الاستفتاء مهم يجب أن نتخذ هذا القرار
شيئا فشيئا وبطريقة هادئة بعد اعتماد الدستور لن يكون هناك عمل أقل وسنعيد بناء النظام الاجتماعي والاقتصادي لدولتنا".
وقال لوكاشينكو إن بلاده طلبت من روسيا نشر السلاح
النووي على أراضيها إذا ما تم نشره في بولندا أو ليتوانيا المجاورتين.