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تونس.. "العليا للانتخابات" تدعو لإجراء إصلاحات قبل الاستحقاقات المقبلة
تونس.. "العليا للانتخابات" تدعو لإجراء إصلاحات قبل الاستحقاقات المقبلة
أكد مسؤول كبير في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن الهيئة قد تكون بحاجة إلى إصلاح قبل إشرافها على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T06:56+0000
2022-02-28T06:56+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلتها قناة "نسمة" المحلية.ومن المقرر أن تشهد تونس استفتاء وطنيا حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو/ تموز المقبل، وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.وأشار بوعسكر إلى أن الإصلاح المطلوب يتمثل في تعديل القانون الأساسي باعتباره سابقا للدستور، مع الأخذ أيضا بعين الاعتبارات الإشكاليات التي واجهت هيئة الانتخابات منذ عام 2017.كما أكد على ضرورة مراجعة بعض المسائل، بما في ذلك عدد أعضاء الهيئة وتقييم مراجعة اختصاصات مجلسها وطرق الترشح واختيار الأعضاء ومسألة تفرغهم وامتيازاتهم، ومدة العضوية، إضافة إلى مراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة، فضلا عن الفصل بين العمل المجلسي والتصرف الإداري والمالي.وأكد بوعسكر على أن هذه المسائل "كانت سببا في الاستقالات والهزات الأخرى التي شهدتها الهيئة منذ 2017".وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، مؤكدا استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/الرئيس-التونسي-يعلن-تنظيم-استفتاء-وطني-في-25-يوليو-وانتخابات-برلمانية-في-17-ديسمبر-2022-1053906049.html
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أخبار تونس اليوم

تونس.. "العليا للانتخابات" تدعو لإجراء إصلاحات قبل الاستحقاقات المقبلة

06:56 GMT 28.02.2022
© ZOUBEIR SOUISSIرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متحدثا خلال الإعلان عن نتائج جولة الإعادة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متحدثا خلال الإعلان عن نتائج جولة الإعادة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© ZOUBEIR SOUISSI
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أكد مسؤول كبير في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن الهيئة قد تكون بحاجة إلى إصلاح قبل إشرافها على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلتها قناة "نسمة" المحلية.
ومن المقرر أن تشهد تونس استفتاء وطنيا حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو/ تموز المقبل، وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأشار بوعسكر إلى أن الإصلاح المطلوب يتمثل في تعديل القانون الأساسي باعتباره سابقا للدستور، مع الأخذ أيضا بعين الاعتبارات الإشكاليات التي واجهت هيئة الانتخابات منذ عام 2017.
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كما أكد على ضرورة مراجعة بعض المسائل، بما في ذلك عدد أعضاء الهيئة وتقييم مراجعة اختصاصات مجلسها وطرق الترشح واختيار الأعضاء ومسألة تفرغهم وامتيازاتهم، ومدة العضوية، إضافة إلى مراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة، فضلا عن الفصل بين العمل المجلسي والتصرف الإداري والمالي.
وأكد بوعسكر على أن هذه المسائل "كانت سببا في الاستقالات والهزات الأخرى التي شهدتها الهيئة منذ 2017".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، مؤكدا استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة.
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