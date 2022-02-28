https://arabic.sputniknews.com/20220228/جونسون-يبلغ-زيلينسكي-أنه-سيبذل-كل-جهد-لوصول-المساعدات-الدفاعية-إلى-أوكرانيا-1059249490.html
جونسون يبلغ زيلينسكي أنه سيبذل كل جهد لوصول المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا
جونسون يبلغ زيلينسكي أنه سيبذل كل جهد لوصول المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل ضمان وصول المساعدات الدفاعية البريطانية إلى... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T00:14+0000
2022-02-28T00:14+0000
2022-02-28T00:14+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، "إن زيلينسكي يعتقد أن الـ 24 ساعة القادمة هي فترة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وبدوره أكد رئيس الوزراء أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل ضمان وصول المساعدات الدفاعية من المملكة المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا".من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أمس الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، قد تؤدي في النهاية إلى صراع مع "الناتو"، مضيفة أن دول البلطيق وبولندا ومولدوفا ستكون مهددة.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.بعدها أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/ شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/رئيس-الدوما-الروسي-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-هي-السبيل-الوحيد-لوقف-الإبادة-الجماعية-1059248355.html
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أخبار أوكرانيا
جونسون يبلغ زيلينسكي أنه سيبذل كل جهد لوصول المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل ضمان وصول المساعدات الدفاعية البريطانية إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، "إن زيلينسكي يعتقد أن الـ 24 ساعة القادمة هي فترة حاسمة
بالنسبة لأوكرانيا، وبدوره أكد رئيس الوزراء أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل ضمان وصول المساعدات الدفاعية من المملكة المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا".
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أمس الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، قد تؤدي في النهاية إلى صراع مع "الناتو"، مضيفة أن دول البلطيق وبولندا ومولدوفا ستكون مهددة.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
بعدها أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/ شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.