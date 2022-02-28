عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/جونسون-يبلغ-زيلينسكي-أنه-سيبذل-كل-جهد-لوصول-المساعدات-الدفاعية-إلى-أوكرانيا-1059249490.html
جونسون يبلغ زيلينسكي أنه سيبذل كل جهد لوصول المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا
جونسون يبلغ زيلينسكي أنه سيبذل كل جهد لوصول المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل ضمان وصول المساعدات الدفاعية البريطانية إلى... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T00:14+0000
2022-02-28T00:14+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056214429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0b4afc46f82a8ae340f264274408381.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، "إن زيلينسكي يعتقد أن الـ 24 ساعة القادمة هي فترة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وبدوره أكد رئيس الوزراء أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل ضمان وصول المساعدات الدفاعية من المملكة المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا".من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أمس الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، قد تؤدي في النهاية إلى صراع مع "الناتو"، مضيفة أن دول البلطيق وبولندا ومولدوفا ستكون مهددة.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.بعدها أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/ شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/رئيس-الدوما-الروسي-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-هي-السبيل-الوحيد-لوقف-الإبادة-الجماعية-1059248355.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056214429_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b989896467ca020fe151fefd97d16004.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

جونسون يبلغ زيلينسكي أنه سيبذل كل جهد لوصول المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا

00:14 GMT 28.02.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZموظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
موظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ
تابعنا عبرGoogle news
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل ضمان وصول المساعدات الدفاعية البريطانية إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، "إن زيلينسكي يعتقد أن الـ 24 ساعة القادمة هي فترة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وبدوره أكد رئيس الوزراء أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل ضمان وصول المساعدات الدفاعية من المملكة المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا".
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أمس الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، قد تؤدي في النهاية إلى صراع مع "الناتو"، مضيفة أن دول البلطيق وبولندا ومولدوفا ستكون مهددة.
فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
تغطية أحداث دونباس
رئيس الدوما الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا هي السبيل الوحيد لوقف الإبادة الجماعية
أمس, 22:16 GMT
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
بعدها أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/ شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала