https://arabic.sputniknews.com/20220228/حمد-بن-جاسم-يوجه-نصيحة-إلى-دول-الخليج-ويحذر-من-سيناريو-أوروبا-المصدومة-1059284288.html

حمد بن جاسم يوجه نصيحة إلى دول الخليج ويحذر من سيناريو "أوروبا المصدومة"

حمد بن جاسم يوجه نصيحة إلى دول الخليج ويحذر من سيناريو "أوروبا المصدومة"

وجه رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، رسالة إلى دول الخليج بضرورة إعادة النظر في أوضاعها بشتى المجالات، مستشهدا بما تعيشه أوروبا في ظل العملية العسكرية... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T16:41+0000

2022-02-28T16:41+0000

2022-02-28T16:41+0000

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وقال بن جاسم، عبر حسابه على تويتر: "مصداقية أوروبا وأمريكا وحلف الناتو أصبحت على المحك في ظل رحى الحرب في أوكرانيا"، مؤكدا أن الدول لا بد أن تدرس أوضاعها ومستقبلها وتقيم تحالفاتها على أسس علمية واستراتيجة بعيدا عن العواطف والظروف الآنية ومن دون ارتجال واستعجال.وأضاف: "لعل هذا الدرب هو ما ينبغي لمجلس التعاون أن يتنبه له في ضوء تطورات الأوضاع في أوروبا واندلاع الحرب في أوكرانيا، وما يثيره ذلك من مخاوف ومخاطر تهدد العالم بأسره ومنطقتنا على رأسه، متابعا: "لذلك لابد لدول المجلس من أن تعيد النظر في أوضاعها في شتى المجالات، وتضع استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد للتعامل مع المتغيرات"، على حد قوله.وختم رئيس وزراء قطر الأسبق قائلا: إن "أوروبا المصدومة اليوم تدرس بشكل جماعي ومنفرد واقعها ومستقبلها وتستذكر أيام الحرب الباردة بين الشرق والغرب بل وحتى أوضاعها ما قبل الحرب العالمية الثانية".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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