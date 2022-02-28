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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/دونيتسك-المدفعية-الأوكرانية-تستهدف-منطقة-غورلوفكا-في-دونباس-1059250781.html
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف منطقة غورلوفكا في دونباس
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف منطقة غورلوفكا في دونباس
أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في دونيتسك، صباح اليوم الإثنين، أن الجيش الأوكراني أطلق 12 قذيفة على منطقة غورلوفكا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T04:56+0000
2022-02-28T05:07+0000
تغطية أحداث دونباس
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وأصدر المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار بيانا رسميا جاء فيه أن "قوات المدفعية التابعة للجيش الأوكراني قصفت غورلوفكا في منطقة دونباس بأعيرة مدفعية من عيار 120 ملم".وأضاف البيان: " بدأت عملية القصف في الساعة الثالثة فجرا، حيث اقتصرت الخسائر على الماديات دون سقوط في الأرواح".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف منطقة غورلوفكا في دونباس

04:56 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 05:07 GMT 28.02.2022)
© AP Photo / Javier Fergoالمدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، 10 أبريل 2021
المدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Javier Fergo
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أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في دونيتسك، صباح اليوم الإثنين، أن الجيش الأوكراني أطلق 12 قذيفة على منطقة غورلوفكا.
وأصدر المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار بيانا رسميا جاء فيه أن "قوات المدفعية التابعة للجيش الأوكراني قصفت غورلوفكا في منطقة دونباس بأعيرة مدفعية من عيار 120 ملم".
وأضاف البيان: " بدأت عملية القصف في الساعة الثالثة فجرا، حيث اقتصرت الخسائر على الماديات دون سقوط في الأرواح".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:21 GMT
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