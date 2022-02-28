https://arabic.sputniknews.com/20220228/دونيتسك-المدفعية-الأوكرانية-تستهدف-منطقة-غورلوفكا-في-دونباس-1059250781.html
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف منطقة غورلوفكا في دونباس
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف منطقة غورلوفكا في دونباس
أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في دونيتسك، صباح اليوم الإثنين، أن الجيش الأوكراني أطلق 12 قذيفة على منطقة غورلوفكا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T04:56+0000
2022-02-28T04:56+0000
2022-02-28T05:07+0000
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وأصدر المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار بيانا رسميا جاء فيه أن "قوات المدفعية التابعة للجيش الأوكراني قصفت غورلوفكا في منطقة دونباس بأعيرة مدفعية من عيار 120 ملم".وأضاف البيان: " بدأت عملية القصف في الساعة الثالثة فجرا، حيث اقتصرت الخسائر على الماديات دون سقوط في الأرواح".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونيتسك: المدفعية الأوكرانية تستهدف منطقة غورلوفكا في دونباس
04:56 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 05:07 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في دونيتسك، صباح اليوم الإثنين، أن الجيش الأوكراني أطلق 12 قذيفة على منطقة غورلوفكا.
وأصدر المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار بيانا رسميا جاء فيه أن "قوات المدفعية التابعة للجيش الأوكراني قصفت غورلوفكا في منطقة دونباس بأعيرة مدفعية من عيار 120 ملم".
وأضاف البيان: " بدأت عملية القصف في الساعة الثالثة فجرا، حيث اقتصرت الخسائر على الماديات دون سقوط في الأرواح".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.