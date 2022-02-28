https://arabic.sputniknews.com/20220228/رئيس-الوزراء-الجورجي-يوضح-سبب-رفض-بلاده-للعقوبات-على-روسيا-1059264400.html
رئيس الوزراء الجورجي يوضح سبب رفض بلاده للعقوبات على روسيا
رئيس الوزراء الجورجي يوضح سبب رفض بلاده للعقوبات على روسيا
قال رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، قبل بدء اجتماع الحكومة، اليوم الإثنين، إن جورجيا لا تؤيد فرض عقوبات على روسيا، لأن السكان الجورجيين سيعانون من... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:17+0000
2022-02-28T11:17+0000
2022-02-28T11:17+0000
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روسيا
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وقال غاريباشفيلي: "عندما يتعلق الأمر بفرض العقوبات ... ما الذي تطلبه (المعارضة) مني؟ حتى أفرض عقوبات على شعبي؟ ومن سيخسر؟ سكاننا، واقتصادنا، أكثر من مليون من مواطنينا لن يتمكنوا من تنفيذ المعاملات المالية وما إلى ذلك".وأكد غاريباشفيلي: "لذلك، أود أن أشير مرة أخرى إلى أن هذه المشاعر الإضافية لن تجلب أي شيء، لكنها على العكس تضر بمصالحنا الوطنية ومصالح شعبنا".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزير-المالية-الروسي-الحكومة-اتخذت-كل-الإجراءات-المالية-اللازمة-وموسكو-امتصت-صدمة-العقوبات-1059263714.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيس الوزراء الجورجي يوضح سبب رفض بلاده للعقوبات على روسيا
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قال رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، قبل بدء اجتماع الحكومة، اليوم الإثنين، إن جورجيا لا تؤيد فرض عقوبات على روسيا، لأن السكان الجورجيين سيعانون من ذلك.
وقال غاريباشفيلي: "عندما يتعلق الأمر بفرض العقوبات ... ما الذي تطلبه (المعارضة) مني؟ حتى أفرض عقوبات على شعبي؟ ومن سيخسر؟ سكاننا، واقتصادنا، أكثر من مليون من مواطنينا لن يتمكنوا من تنفيذ المعاملات المالية وما إلى ذلك".
وأكد غاريباشفيلي: "لذلك، أود أن أشير مرة أخرى إلى أن هذه المشاعر الإضافية لن تجلب أي شيء، لكنها على العكس تضر بمصالحنا الوطنية ومصالح شعبنا".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.