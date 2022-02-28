https://arabic.sputniknews.com/20220228/زيلينسكي-يقدم-طلبا-جديدا-لانضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1059257592.html
زيلينسكي يقدم طلبا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
زيلينسكي يقدم طلبا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، عن تقديمه طلبا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T08:59+0000
2022-02-28T08:59+0000
2022-02-28T09:31+0000
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وقال زيلينسكي: "إننا نناشد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا الفوري بموجب إجراء خاص جديد. ونحن ممتنون للشركاء لوقوفهم إلى جانبنا، ولكن هدفنا هو أن نكون جنبًا إلى جنب مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك، أن نكون على قدم المساواة".وأكد زيلينسكي أنه تم اتخاذ قرار بإطلاق سراح السجناء ذوي الخبرة العسكرية الحقيقية للمشاركة في العمليات العسكرية.أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك" عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.وأشار المراسل إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كلا من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب من بوتين بعد محادثاته مع زيلينسكي عدم سحب الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/جونسون-يبلغ-زيلينسكي-أنه-سيبذل-كل-جهد-لوصول-المساعدات-الدفاعية-إلى-أوكرانيا-1059249490.html
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زيلينسكي يقدم طلبا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
08:59 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، عن تقديمه طلبا جديدا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي: "إننا نناشد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا الفوري بموجب إجراء خاص جديد. ونحن ممتنون للشركاء لوقوفهم إلى جانبنا، ولكن هدفنا هو أن نكون جنبًا إلى جنب مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك، أن نكون على قدم المساواة".
وأكد زيلينسكي أنه تم اتخاذ قرار بإطلاق سراح السجناء ذوي الخبرة العسكرية الحقيقية للمشاركة في العمليات العسكرية.
أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك" عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.
وأشار المراسل إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كلا من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب من بوتين بعد محادثاته مع زيلينسكي عدم سحب الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا.