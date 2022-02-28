https://arabic.sputniknews.com/20220228/كوريا-الجنوبية-تنضم-إلى-إجراءات-فصل-البنوك-الروسية-عن-نظام-سويفت-البنكي-العالمي-1059252156.html
كوريا الجنوبية تنضم إلى إجراءات فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" البنكي العالمي
كوريا الجنوبية تنضم إلى إجراءات فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" البنكي العالمي
أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أنها قررت الانضمام إلى عملية فصل المصارف الروسية عن نظام "سويفت"، وذلك بسبب الإجراءات المتعلقة بالعقوبات ضد روسيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T06:43+0000
2022-02-28T06:43+0000
2022-02-28T06:43+0000
العالم
اقتصاد
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وأصدرت وزارة الخارجية الكورية بيانا رسميا جاء فيه "حكومتنا ستنضم لفصل نظام سويفت وسيتم اعتماد خطة عمل محددة بعد اجتماع بين الإدارات ذات الصلة". وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية بالفعل أن كوريا الجنوبية تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، ولا سيما فيما يتعلق بالرقابة على الصادرات، حيث ستحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا.ووافقت المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة على فرض عقوبات إضافية ضد روسيا وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وتعهدت الدول الغربية بضمان إزالة بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت"، ومنع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير العقوبات.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
كوريا الجنوبية تنضم إلى إجراءات فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" البنكي العالمي
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أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أنها قررت الانضمام إلى عملية فصل المصارف الروسية عن نظام "سويفت"، وذلك بسبب الإجراءات المتعلقة بالعقوبات ضد روسيا.
وأصدرت وزارة الخارجية الكورية بيانا رسميا جاء فيه "حكومتنا ستنضم لفصل نظام سويفت وسيتم اعتماد خطة عمل محددة بعد اجتماع بين الإدارات ذات الصلة".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية بالفعل أن كوريا الجنوبية تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، ولا سيما فيما يتعلق بالرقابة على الصادرات، حيث ستحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا.
ووافقت المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة على فرض عقوبات
إضافية ضد روسيا وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتعهدت الدول الغربية بضمان إزالة بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت"، ومنع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير العقوبات.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.