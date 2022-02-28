https://arabic.sputniknews.com/20220228/مصرع-20-شخصا-وإصابة11-آخرين-في-حريق-شب-في-سفينة-غربي-الكونغو-الديمقراطية-1059266198.html
مصرع 20 شخصا وإصابة11 آخرين في حريق شب في سفينة غربي الكونغو الديمقراطية
مصرع 20 شخصا وإصابة11 آخرين في حريق شب في سفينة غربي الكونغو الديمقراطية
لقي حوالي 20 شخصا مصرعهم وأُصيب ما يقرب من 11 آخرين إثر نشوب حريق في سفينة تحمل على متنها مواد قابلة للاشتعال في مالوكو (غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية). 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:54+0000
2022-02-28T11:54+0000
2022-02-28T11:54+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن موقع "لو فار أونلاين" المحلي، اليوم الاثنين، "مصرع نحو عشرين شخصا في حريق اندلع أمس الأحد في سفينة كبيرة وعلى متنها منتجات قابلة للاشتعال، في ميناء "نجافورا"، في "مالوكو" ، على "نهر الكونغو" (غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية).وأضاف أنه تم "تسجيل حوالى 11 إصابة خطيرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى"، مشيرا إلى "فقدان العديد من الأفراد".يذكر أن 25 شخصا على الأقل مصرعهم صعقا بالكهرباء، في الثاني من فبراير/شباط الجاري، إثر سقوط كابل كهرباء عالي التوتر في أحد أسواق كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.وذكر موقع "أخبار الكونغو الديمقراطية" المحلي أنه "حادثة مروعة في كينشاسا. لقي عدة أشخاص حتفهم صباح اليوم الأربعاء في سوق ماتادي- كيبالا بعد سقوط كابل كهربائي عالي الجهد".
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أخبار العالم الآن
مصرع 20 شخصا وإصابة11 آخرين في حريق شب في سفينة غربي الكونغو الديمقراطية
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لقي حوالي 20 شخصا مصرعهم وأُصيب ما يقرب من 11 آخرين إثر نشوب حريق في سفينة تحمل على متنها مواد قابلة للاشتعال في مالوكو (غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية).
القاهرة - سبوتنيك
. وأعلن موقع "لو فار أونلاين" المحلي، اليوم الاثنين، "مصرع نحو عشرين شخصا في حريق اندلع أمس الأحد في سفينة كبيرة وعلى متنها منتجات قابلة للاشتعال، في ميناء "نجافورا"، في "مالوكو" ، على "نهر الكونغو" (غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية).
وأضاف أنه تم "تسجيل حوالى 11 إصابة خطيرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى"، مشيرا إلى "فقدان العديد من الأفراد".
يذكر أن 25 شخصا على الأقل مصرعهم
صعقا بالكهرباء، في الثاني من فبراير/شباط الجاري، إثر سقوط كابل كهرباء عالي التوتر في أحد أسواق كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.
وذكر موقع "أخبار الكونغو الديمقراطية" المحلي أنه "حادثة مروعة في كينشاسا. لقي عدة أشخاص حتفهم صباح اليوم الأربعاء في سوق ماتادي- كيبالا بعد سقوط كابل كهربائي عالي الجهد".