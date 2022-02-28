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مصرع 20 شخصا وإصابة11 آخرين في حريق شب في سفينة غربي الكونغو الديمقراطية
مصرع 20 شخصا وإصابة11 آخرين في حريق شب في سفينة غربي الكونغو الديمقراطية
لقي حوالي 20 شخصا مصرعهم وأُصيب ما يقرب من 11 آخرين إثر نشوب حريق في سفينة تحمل على متنها مواد قابلة للاشتعال في مالوكو (غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية). 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:54+0000
2022-02-28T11:54+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن موقع "لو فار أونلاين" المحلي، اليوم الاثنين، "مصرع نحو عشرين شخصا في حريق اندلع أمس الأحد في سفينة كبيرة وعلى متنها منتجات قابلة للاشتعال، في ميناء "نجافورا"، في "مالوكو" ، على "نهر الكونغو" (غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية).وأضاف أنه تم "تسجيل حوالى 11 إصابة خطيرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى"، مشيرا إلى "فقدان العديد من الأفراد".يذكر أن 25 شخصا على الأقل مصرعهم صعقا بالكهرباء، في الثاني من فبراير/شباط الجاري، إثر سقوط كابل كهرباء عالي التوتر في أحد أسواق كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.وذكر موقع "أخبار الكونغو الديمقراطية" المحلي أنه "حادثة مروعة في كينشاسا. لقي عدة أشخاص حتفهم صباح اليوم الأربعاء في سوق ماتادي- كيبالا بعد سقوط كابل كهربائي عالي الجهد".
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أخبار العالم الآن

مصرع 20 شخصا وإصابة11 آخرين في حريق شب في سفينة غربي الكونغو الديمقراطية

11:54 GMT 28.02.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUETكينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية
كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUET
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لقي حوالي 20 شخصا مصرعهم وأُصيب ما يقرب من 11 آخرين إثر نشوب حريق في سفينة تحمل على متنها مواد قابلة للاشتعال في مالوكو (غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية).
القاهرة - سبوتنيك. وأعلن موقع "لو فار أونلاين" المحلي، اليوم الاثنين، "مصرع نحو عشرين شخصا في حريق اندلع أمس الأحد في سفينة كبيرة وعلى متنها منتجات قابلة للاشتعال، في ميناء "نجافورا"، في "مالوكو" ، على "نهر الكونغو" (غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية).
وأضاف أنه تم "تسجيل حوالى 11 إصابة خطيرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى"، مشيرا إلى "فقدان العديد من الأفراد".
يذكر أن 25 شخصا على الأقل مصرعهم صعقا بالكهرباء، في الثاني من فبراير/شباط الجاري، إثر سقوط كابل كهرباء عالي التوتر في أحد أسواق كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.
وذكر موقع "أخبار الكونغو الديمقراطية" المحلي أنه "حادثة مروعة في كينشاسا. لقي عدة أشخاص حتفهم صباح اليوم الأربعاء في سوق ماتادي- كيبالا بعد سقوط كابل كهربائي عالي الجهد".
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