https://arabic.sputniknews.com/20220228/مقتل-11-في-انفجار-منجم-في-كولومبيا-وفقدان-أربعة-1059250162.html
مقتل 11 في انفجار منجم في كولومبيا وفقدان أربعة
مقتل 11 في انفجار منجم في كولومبيا وفقدان أربعة
قالت وكالة التعدين الوطنية في كولومبيا، يوم الأحد، إن انفجارا وقع في منجم للفحم في إقليم بوياكا مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وفقدان أربعة. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T02:36+0000
2022-02-28T02:36+0000
2022-02-28T02:36+0000
أخبار كولومبيا
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وأضافت الوكالة أن الحادث وقع مساء السبت ونجم عن تراكم غاز الميثان في المنجم الواقع في بلدية تاسكو.ويشهد قطاع التعدين حوادث على نحو متكرر، نظرا لأن بعض الشركات تعمل بصورة غير قانونية أو لا تطبق تدابير السلامة بشكل ملائم، وفقا لرويترز.وشهدت كولومبيا 128 حادثة تتعلق بالتعدين في عام 2021 أسفرت عن مقتل 148.وقالت وكالة التعدين إن 19 من حوادث المناجم وقعت حتى الآن هذا العام وأسفرت عن مقتل 36 شخصا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كولومبيا
مقتل 11 في انفجار منجم في كولومبيا وفقدان أربعة
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قالت وكالة التعدين الوطنية في كولومبيا، يوم الأحد، إن انفجارا وقع في منجم للفحم في إقليم بوياكا مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وفقدان أربعة.
وأضافت الوكالة أن الحادث وقع مساء السبت ونجم عن تراكم غاز الميثان في المنجم الواقع في بلدية تاسكو.
ويشهد قطاع التعدين حوادث على نحو متكرر، نظرا لأن بعض الشركات تعمل بصورة غير قانونية
أو لا تطبق تدابير السلامة بشكل ملائم، وفقا لرويترز.
وتخشى فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء أن يكون الأربعة الذين ما زالوا في عداد المفقودين قد لقوا حتفهم في الانفجار.
وشهدت كولومبيا 128 حادثة تتعلق بالتعدين في عام 2021 أسفرت عن مقتل 148.
وقالت وكالة التعدين إن 19 من حوادث المناجم وقعت حتى الآن هذا العام وأسفرت عن مقتل 36 شخصا.