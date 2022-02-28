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مقتل 11 في انفجار منجم في كولومبيا وفقدان أربعة
مقتل 11 في انفجار منجم في كولومبيا وفقدان أربعة
قالت وكالة التعدين الوطنية في كولومبيا، يوم الأحد، إن انفجارا وقع في منجم للفحم في إقليم بوياكا مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وفقدان أربعة. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T02:36+0000
2022-02-28T02:36+0000
أخبار كولومبيا
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وأضافت الوكالة أن الحادث وقع مساء السبت ونجم عن تراكم غاز الميثان في المنجم الواقع في بلدية تاسكو.ويشهد قطاع التعدين حوادث على نحو متكرر، نظرا لأن بعض الشركات تعمل بصورة غير قانونية أو لا تطبق تدابير السلامة بشكل ملائم، وفقا لرويترز.وشهدت كولومبيا 128 حادثة تتعلق بالتعدين في عام 2021 أسفرت عن مقتل 148.وقالت وكالة التعدين إن 19 من حوادث المناجم وقعت حتى الآن هذا العام وأسفرت عن مقتل 36 شخصا.
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أخبار كولومبيا

مقتل 11 في انفجار منجم في كولومبيا وفقدان أربعة

02:36 GMT 28.02.2022
© REUTERS / Jennifer Gauthierجسر سكك حديدية متضرر وبقايا منازل ومباني متفحمة دمرتها حرائق غابات في 30 يونيو/ حزيران في ليتون، كولومبيا البريطانية، كندا، صورة بتاريخ 6 يوليو 2021.
جسر سكك حديدية متضرر وبقايا منازل ومباني متفحمة دمرتها حرائق غابات في 30 يونيو/ حزيران في ليتون، كولومبيا البريطانية، كندا، صورة بتاريخ 6 يوليو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Jennifer Gauthier
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قالت وكالة التعدين الوطنية في كولومبيا، يوم الأحد، إن انفجارا وقع في منجم للفحم في إقليم بوياكا مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وفقدان أربعة.
وأضافت الوكالة أن الحادث وقع مساء السبت ونجم عن تراكم غاز الميثان في المنجم الواقع في بلدية تاسكو.
ويشهد قطاع التعدين حوادث على نحو متكرر، نظرا لأن بعض الشركات تعمل بصورة غير قانونية أو لا تطبق تدابير السلامة بشكل ملائم، وفقا لرويترز.
وتخشى فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء أن يكون الأربعة الذين ما زالوا في عداد المفقودين قد لقوا حتفهم في الانفجار.
وشهدت كولومبيا 128 حادثة تتعلق بالتعدين في عام 2021 أسفرت عن مقتل 148.
وقالت وكالة التعدين إن 19 من حوادث المناجم وقعت حتى الآن هذا العام وأسفرت عن مقتل 36 شخصا.
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