https://arabic.sputniknews.com/20220228/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-واشنطن-تعتبر-12-دبلوماسيا-روسيا-أشخاصا-غير-مرغوب-بهم-وتطالبهم-بالرحيل-1059291321.html
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تعتبر 12 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب بهم وتطالبهم بالرحيل
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تعتبر 12 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب بهم وتطالبهم بالرحيل
قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة اعتبرت 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وطالبتهم بالرحيل بحلول... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T20:11+0000
2022-02-28T20:11+0000
2022-02-28T20:11+0000
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وأوضح نيبينزيا، اليوم الاثنين: "تلقيت للتو معلومات تفيد بأن سلطات الولايات المتحدة قد اتخذت إجراء عدائيا آخر ضد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، منتهكة بشكل صارخ التزاماتها بشأن اتفاقية البلد المضيف (الأمم المتحدة والولايات المتحدة) التي تعهدت بها".وتابع نيبينزيا بالقول إنها أعلنت 12 شخصا من أعضاء البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بالمغادرة بحلول 7 آذار/ مارس.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تعتبر 12 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب بهم وتطالبهم بالرحيل
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قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة اعتبرت 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وطالبتهم بالرحيل بحلول 7 آذار/ مارس، موضحا أن هذا القرار خبر حزين ودليل آخر على عدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وأوضح نيبينزيا، اليوم الاثنين: "تلقيت للتو معلومات تفيد بأن سلطات الولايات المتحدة قد اتخذت إجراء عدائيا آخر ضد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، منتهكة بشكل صارخ التزاماتها بشأن اتفاقية البلد المضيف (الأمم المتحدة والولايات المتحدة) التي تعهدت بها".
وتابع نيبينزيا بالقول إنها أعلنت 12 شخصا من أعضاء البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بالمغادرة بحلول 7 آذار/ مارس.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.