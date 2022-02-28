عربي
بايدن يدعو الأمريكيين إلى عدم القلق من فكرة اندلاع حرب نووية
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-واشنطن-تعتبر-12-دبلوماسيا-روسيا-أشخاصا-غير-مرغوب-بهم-وتطالبهم-بالرحيل-1059291321.html
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تعتبر 12 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب بهم وتطالبهم بالرحيل
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تعتبر 12 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب بهم وتطالبهم بالرحيل
قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة اعتبرت 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وطالبتهم بالرحيل بحلول... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T20:11+0000
2022-02-28T20:11+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/09/1031570969_0:172:2799:1746_1920x0_80_0_0_9a6d34efb28eaa8f0dbaec70313231c4.jpg
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وأوضح نيبينزيا، اليوم الاثنين: "تلقيت للتو معلومات تفيد بأن سلطات الولايات المتحدة قد اتخذت إجراء عدائيا آخر ضد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، منتهكة بشكل صارخ التزاماتها بشأن اتفاقية البلد المضيف (الأمم المتحدة والولايات المتحدة) التي تعهدت بها".وتابع نيبينزيا بالقول إنها أعلنت 12 شخصا من أعضاء البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بالمغادرة بحلول 7 آذار/ مارس.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/09/1031570969_122:0:2678:1917_1920x0_80_0_0_3c06586974d621a11784dd570ae64eaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تعتبر 12 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب بهم وتطالبهم بالرحيل

20:11 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Nancy Sisil / الذهاب إلى بنك الصور مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة اعتبرت 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وطالبتهم بالرحيل بحلول 7 آذار/ مارس، موضحا أن هذا القرار خبر حزين ودليل آخر على عدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وأوضح نيبينزيا، اليوم الاثنين: "تلقيت للتو معلومات تفيد بأن سلطات الولايات المتحدة قد اتخذت إجراء عدائيا آخر ضد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، منتهكة بشكل صارخ التزاماتها بشأن اتفاقية البلد المضيف (الأمم المتحدة والولايات المتحدة) التي تعهدت بها".
وتابع نيبينزيا بالقول إنها أعلنت 12 شخصا من أعضاء البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بالمغادرة بحلول 7 آذار/ مارس.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала