https://arabic.sputniknews.com/20220301/إعلام-الشركة-المنفذة-لمشروع-التيار-الشمالي-2-تدرس-طلب-إعلان-إفلاسها-1059319232.html
إعلام: الشركة المنفذة لمشروع "التيار الشمالي 2" تدرس طلب إعلان إفلاسها
إعلام: الشركة المنفذة لمشروع "التيار الشمالي 2" تدرس طلب إعلان إفلاسها
أشارت وسائل إعلامية إلى أن شركة "Nord Stream 2 AG" السويسرية تدرس طلب إشهار إفلاسها، بسبب العقوبات المفروضة على أنشطتها. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:53+0000
2022-03-01T11:53+0000
2022-03-01T11:58+0000
اقتصاد
روسيا
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وبحسب تقارير إعلامية، تدرس الشركة السويسرية، التي بنت خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2 "من روسيا إلى ألمانيا، رفع دعوى إفلاس.هذا وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، قد صرحت في وقت سابق، أن أوروبا عاقبت نفسها بفرض عقوبات على خط الغاز "التيار الشمالي 2".وأضافت ماتفيينكو للصحفيين، إن هذه العقوبات لن تؤدي إلى شيء سوى رفع أسعار الغاز في أوروبا.وأضافت ماتفيينكو أن قرار تجميد خط التيار الشمالي 2 هو إجراء مؤقت، معقبة: ذلك على الأقل هو ما يعتقده كل العقلاء.وفي السياق، كشفت ماتفيينكو أن روسيا أعدت حزمة من العقوبات الجوابية ضد الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.
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الأخبار
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اقتصاد, روسيا
إعلام: الشركة المنفذة لمشروع "التيار الشمالي 2" تدرس طلب إعلان إفلاسها
11:53 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 11:58 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلامية إلى أن شركة "Nord Stream 2 AG" السويسرية تدرس طلب إشهار إفلاسها، بسبب العقوبات المفروضة على أنشطتها.
وبحسب تقارير إعلامية، تدرس الشركة السويسرية، التي بنت خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2 "من روسيا إلى ألمانيا، رفع دعوى إفلاس.
في الوقت الذي تحاول فيه تسوية المطالبات قبل الموعد النهائي الذي حددته العقوبات الأمريكية، والتي بموجبها يجب على المنظمات الأخرى وقف التعاون معها، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة.
هذا وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، قد صرحت في وقت سابق، أن أوروبا عاقبت نفسها بفرض عقوبات على خط الغاز "التيار الشمالي 2".
وأضافت ماتفيينكو للصحفيين
، إن هذه العقوبات لن تؤدي إلى شيء سوى رفع أسعار الغاز في أوروبا.
وأضافت ماتفيينكو أن قرار تجميد خط التيار الشمالي 2
هو إجراء مؤقت، معقبة: ذلك على الأقل هو ما يعتقده كل العقلاء.
وفي السياق، كشفت ماتفيينكو أن روسيا أعدت حزمة من العقوبات الجوابية ضد الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.