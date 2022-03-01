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لوكاشينكو: الغرب يحاول تقويض المفاوضات بتصريحاته حول إمداد أوكرانيا بالأسلحة
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/إعلام-روسيا-طلبت-من-أوكرانيا-نزع-سلاحها-خلال-المفاوضات-1059319475.html
إعلام: روسيا طلبت من أوكرانيا نزع سلاحها خلال المفاوضات
إعلام: روسيا طلبت من أوكرانيا نزع سلاحها خلال المفاوضات
أفادت صحيفة "زيركالا نيديلي" الأوكرانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أوكرانية، أن "الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد في 2 مارس / آذار". 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:54+0000
2022-03-01T11:54+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت الصحيفة عن المصدر أن "المحادثات المقبلة تقررت في 2 مارس/ آذار".ونقلت الصحيفة عن المصدر أن "روسيا طلبت من كييف في المفاوضات الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وطلبت روسيا حسب نفس المصدر "نزع السلاح من أوكرانيا".لم تحقق الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا نتائج تريدها أوكرانيا، حسب الرئيس الأوكراني زيلينسكي.وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا".وقال زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو إن "الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لم تحقق نتائج نريدها".وأشار إلى أن "الطرف الأوكراني سيقرر كيفية التحول للجولة الثانية، بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تنوي-التعدي-على-مصالح-مواطني-أوكرانيا-1059316917.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: روسيا طلبت من أوكرانيا نزع سلاحها خلال المفاوضات

11:54 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Alexander Kryajev / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Alexander Kryajev
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أفادت صحيفة "زيركالا نيديلي" الأوكرانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أوكرانية، أن "الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد في 2 مارس / آذار".
وذكرت الصحيفة عن المصدر أن "المحادثات المقبلة تقررت في 2 مارس/ آذار".
ونقلت الصحيفة عن المصدر أن "روسيا طلبت من كييف في المفاوضات الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
وطلبت روسيا حسب نفس المصدر "نزع السلاح من أوكرانيا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
تغطية أحداث دونباس
الخارجية الروسية: روسيا لا تنوي التعدي على مصالح مواطني أوكرانيا
11:17 GMT
لم تحقق الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا نتائج تريدها أوكرانيا، حسب الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا".
وقال زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو إن "الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لم تحقق نتائج نريدها".
وأشار إلى أن "الطرف الأوكراني سيقرر كيفية التحول للجولة الثانية، بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل".
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