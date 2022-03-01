عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تنوي-التعدي-على-مصالح-مواطني-أوكرانيا-1059316917.html
الخارجية الروسية: روسيا لا تنوي التعدي على مصالح مواطني أوكرانيا
الخارجية الروسية: روسيا لا تنوي التعدي على مصالح مواطني أوكرانيا
علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على المفاوضات الروسية الأوكرانية، بأنه "على الجانب الأوكراني أن يفهم أنه من الضروري تجنب تكرار التاريخ مع اتفاقيات... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:17+0000
2022-03-01T11:17+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058986866_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_79452803e67e63e87118871844dedfa0.jpg
وأضاف لافروف: "روسيا تحترم الشعب الأوكراني ولا تنوي التعدي على مصالح مواطني أوكرانيا".وصرح لافروف، أن "روسيا لا تقبل بوجود الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، ولقد حان الوقت لإعادتها إلى الوطن".وأضاف لافروف: "إن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم تعزيز الأمن على حساب الآخرين".وقال الوزير في مؤتمر حول نزع السلاح: "أدعو مرة أخرى الولايات المتحدة وحلفاءها وعملاءها إلى الوفاء بصرامة بالتزاماتهم الدولية بعدم تعزيز أمنهم على حساب شخص آخر".ووفقا له، فإن "هذا من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع العسكري والسياسي في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وخلق شروط مسبقة للمضي قدما في حل مجموعة كاملة من المشاكل في مجال الحد من التسلح، بما في ذلك العمل المحتمل بشأن اتفاقات جديدة".وتابع الوزير قائلا: "إن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي. بناء على مبادرتنا، في فبراير/شباط 2021، تم تمديد المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات دون أي شروط، وبالاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، بدأ حوار شامل حول الاستقرار الاستراتيجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/السلطات-في-دونيتسك-تعلن-عن-تورط-منظمة-الأمن-والتعاون-بتسليم-إحداثيات-عسكرية-لكييف-1059313511.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058986866_116:0:1836:1290_1920x0_80_0_0_240c91c5d5ff3de9e618f653e40c57e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف

الخارجية الروسية: روسيا لا تنوي التعدي على مصالح مواطني أوكرانيا

11:17 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على المفاوضات الروسية الأوكرانية، بأنه "على الجانب الأوكراني أن يفهم أنه من الضروري تجنب تكرار التاريخ مع اتفاقيات مينسك"
وأضاف لافروف: "روسيا تحترم الشعب الأوكراني ولا تنوي التعدي على مصالح مواطني أوكرانيا".
وصرح لافروف، أن "روسيا لا تقبل بوجود الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، ولقد حان الوقت لإعادتها إلى الوطن".
وأضاف لافروف: "إن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم تعزيز الأمن على حساب الآخرين".
منظمة الأمن والتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
تغطية أحداث دونباس
السلطات في دونيتسك تعلن عن "تورط" منظمة الأمن والتعاون بتسليم إحداثيات عسكرية لكييف
10:21 GMT
وقال الوزير في مؤتمر حول نزع السلاح: "أدعو مرة أخرى الولايات المتحدة وحلفاءها وعملاءها إلى الوفاء بصرامة بالتزاماتهم الدولية بعدم تعزيز أمنهم على حساب شخص آخر".
ووفقا له، فإن "هذا من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع العسكري والسياسي في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وخلق شروط مسبقة للمضي قدما في حل مجموعة كاملة من المشاكل في مجال الحد من التسلح، بما في ذلك العمل المحتمل بشأن اتفاقات جديدة".
وتابع الوزير قائلا: "إن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي. بناء على مبادرتنا، في فبراير/شباط 2021، تم تمديد المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات دون أي شروط، وبالاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، بدأ حوار شامل حول الاستقرار الاستراتيجي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала