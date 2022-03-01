https://arabic.sputniknews.com/20220301/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تنوي-التعدي-على-مصالح-مواطني-أوكرانيا-1059316917.html
الخارجية الروسية: روسيا لا تنوي التعدي على مصالح مواطني أوكرانيا
الخارجية الروسية: روسيا لا تنوي التعدي على مصالح مواطني أوكرانيا
علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على المفاوضات الروسية الأوكرانية، بأنه "على الجانب الأوكراني أن يفهم أنه من الضروري تجنب تكرار التاريخ مع اتفاقيات... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:17+0000
2022-03-01T11:17+0000
2022-03-01T11:17+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
سيرغي لافروف
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وأضاف لافروف: "روسيا تحترم الشعب الأوكراني ولا تنوي التعدي على مصالح مواطني أوكرانيا".وصرح لافروف، أن "روسيا لا تقبل بوجود الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، ولقد حان الوقت لإعادتها إلى الوطن".وأضاف لافروف: "إن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم تعزيز الأمن على حساب الآخرين".وقال الوزير في مؤتمر حول نزع السلاح: "أدعو مرة أخرى الولايات المتحدة وحلفاءها وعملاءها إلى الوفاء بصرامة بالتزاماتهم الدولية بعدم تعزيز أمنهم على حساب شخص آخر".ووفقا له، فإن "هذا من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع العسكري والسياسي في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وخلق شروط مسبقة للمضي قدما في حل مجموعة كاملة من المشاكل في مجال الحد من التسلح، بما في ذلك العمل المحتمل بشأن اتفاقات جديدة".وتابع الوزير قائلا: "إن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي. بناء على مبادرتنا، في فبراير/شباط 2021، تم تمديد المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات دون أي شروط، وبالاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، بدأ حوار شامل حول الاستقرار الاستراتيجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/السلطات-في-دونيتسك-تعلن-عن-تورط-منظمة-الأمن-والتعاون-بتسليم-إحداثيات-عسكرية-لكييف-1059313511.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف
الخارجية الروسية: روسيا لا تنوي التعدي على مصالح مواطني أوكرانيا
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علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على المفاوضات الروسية الأوكرانية، بأنه "على الجانب الأوكراني أن يفهم أنه من الضروري تجنب تكرار التاريخ مع اتفاقيات مينسك"
وأضاف لافروف: "روسيا تحترم الشعب الأوكراني ولا تنوي التعدي على مصالح مواطني أوكرانيا".
وصرح لافروف، أن "روسيا لا تقبل بوجود الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، ولقد حان الوقت لإعادتها إلى الوطن".
وأضاف لافروف: "إن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم تعزيز الأمن على حساب الآخرين".
وقال الوزير في مؤتمر حول نزع السلاح: "أدعو مرة أخرى الولايات المتحدة وحلفاءها وعملاءها إلى الوفاء بصرامة بالتزاماتهم الدولية بعدم تعزيز أمنهم على حساب شخص آخر".
ووفقا له،
فإن "هذا من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع العسكري والسياسي في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وخلق شروط مسبقة للمضي قدما في حل مجموعة كاملة من المشاكل في مجال الحد من التسلح، بما في ذلك العمل المحتمل بشأن اتفاقات جديدة".
وتابع الوزير قائلا: "إن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي. بناء على مبادرتنا، في فبراير/شباط 2021، تم تمديد المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات دون أي شروط، وبالاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، بدأ حوار شامل حول الاستقرار الاستراتيجي.