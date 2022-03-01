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الخارجية الإيرانية: قرار مجلس الأمن الأخير حول اليمن يتحدى جهود العملية السياسية
الخارجية الإيرانية: قرار مجلس الأمن الأخير حول اليمن يتحدى جهود العملية السياسية
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده تعتبر قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأزمة اليمنية مسيسا ويتحدى جهود العملية السياسية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T11:57+0000
2022-03-01T11:57+0000
الحرب على اليمن
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طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده في بيان له اليوم الثلاثاء، "للأسف هذا القرار والأدبيات المستخدمة فيه تتأثر بالاعتبارات السياسية والضغط من جانب دول التحالف المعتدي في اليمن، وفي تحد للجهود القائمة من أجل استئناف العملية السياسية".واعتبر متحدث الخارجية أن "منذ بداية الحرب اليمنية، لم يكن لوجهة النظر المنحازة وغير الصحيحة عن اليمن، بقيادة الداعمين الرئيسيين لغزوها في مجلس الأمن الدولي، أي تأثير على الحد من الأزمة فحسب، بل كانت عاملاً في استمرار أسوأ مأساة إنسانية في القرن الحاضر".
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الحرب على اليمن

الخارجية الإيرانية: قرار مجلس الأمن الأخير حول اليمن يتحدى جهود العملية السياسية

11:57 GMT 01.03.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده تعتبر قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأزمة اليمنية مسيسا ويتحدى جهود العملية السياسية.
طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده في بيان له اليوم الثلاثاء، "للأسف هذا القرار والأدبيات المستخدمة فيه تتأثر بالاعتبارات السياسية والضغط من جانب دول التحالف المعتدي في اليمن، وفي تحد للجهود القائمة من أجل استئناف العملية السياسية".

واعتبر متحدث الخارجية أن "منذ بداية الحرب اليمنية، لم يكن لوجهة النظر المنحازة وغير الصحيحة عن اليمن، بقيادة الداعمين الرئيسيين لغزوها في مجلس الأمن الدولي، أي تأثير على الحد من الأزمة فحسب، بل كانت عاملاً في استمرار أسوأ مأساة إنسانية في القرن الحاضر".
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