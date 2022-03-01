عربي
لافروف: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن
https://arabic.sputniknews.com/20220301/مستشار-رئيس-الإمارات-عن-تصنيف-مجلس-الأمن-الدولي-أنصار-الله-جماعة-إرهابية-سيضغط-على-الحوثيين-1059309794.html
مستشار رئيس الإمارات عن تصنيف مجلس الأمن الدولي أنصار الله "جماعة إرهابية": سيضغط على الحوثيين‏
مستشار رئيس الإمارات عن تصنيف مجلس الأمن الدولي أنصار الله "جماعة إرهابية": سيضغط على الحوثيين‏
علق مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، على تصنيف مجلس الأمن ‏الدولة "أنصار الله" (الحوثيين) "جماعة إرهابية".‏ 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:39+0000
2022-03-01T09:39+0000
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1047259995_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8be1f0ff5b37726b50d5a2559edf59fd.jpg
واعتبر قرقاش أن "هذا القرار سيضغط على الحوثيين لوقف الهجمات الإرهابية والدخول في مفاوضات"، بحسب تغريدات له على موقع "تويتر".وأردف مؤكدا: "يعتبر تصنيف الحوثيين بالإرهابيين وفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة أمرا بالغ الأهمية لمنع الهجمات الصاروخية المستقبلية ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم".وكانت الإمارات العربية المتحدة رحبت، مساء أمس الاثنين، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بتصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة العقوبات وفرض حظر تصدير أسلحة لهم.وقالت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن "الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".وجددت نسيبة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية- وام، مطالب دولة الإمارات "بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد".وأكدت المندوبة الإماراتية، أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216".وكان مجلس الأمن الدولي، فرض في وقت سابق، حظر أسلحة على جماعة "أنصار الله" في اليمن.وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "المجلس صوت بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على أنصار الله"، والتي تصنفها "جماعة إرهابية".وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/السعودية-تصدر-بيانا-بشأن-تصنيف-مجلس-الأمن-الدولي-أنصار-الله-جماعة-إرهابية-1059300804.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1047259995_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_0856c57bd11c4a1770fba273b6cf134b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

مستشار رئيس الإمارات عن تصنيف مجلس الأمن الدولي أنصار الله "جماعة إرهابية": سيضغط على الحوثيين‏

09:39 GMT 01.03.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرGoogle news
علق مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، على تصنيف مجلس الأمن ‏الدولة "أنصار الله" (الحوثيين) "جماعة إرهابية".‏
واعتبر قرقاش أن "هذا القرار سيضغط على الحوثيين لوقف الهجمات الإرهابية والدخول في مفاوضات"، بحسب تغريدات له على موقع "تويتر".
وأردف مؤكدا: "يعتبر تصنيف الحوثيين بالإرهابيين وفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة أمرا بالغ الأهمية لمنع الهجمات الصاروخية المستقبلية ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم".
وكانت الإمارات العربية المتحدة رحبت، مساء أمس الاثنين، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بتصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة العقوبات وفرض حظر تصدير أسلحة لهم.
وقالت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن "الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".
وجددت نسيبة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية- وام، مطالب دولة الإمارات "بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد".
وأكدت المندوبة الإماراتية، أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216".
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
السعودية تصدر بيانا بشأن تصنيف مجلس الأمن الدولي أنصار الله "جماعة إرهابية"
06:37 GMT
وكان مجلس الأمن الدولي، فرض في وقت سابق، حظر أسلحة على جماعة "أنصار الله" في اليمن.
وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "المجلس صوت بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على أنصار الله"، والتي تصنفها "جماعة إرهابية".
وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
بالمقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:39 GMTЗаседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانياأمس, 20:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала