https://arabic.sputniknews.com/20220301/السفير-الأوكراني-لدى-تل-أبيب-يطالب-إسرائيل-بحجب-القنوات-الروسية-التي-تبث-فيها-1059339346.html
السفير الأوكراني لدى تل أبيب يطالب إسرائيل بحجب القنوات الروسية التي تبث فيها
السفير الأوكراني لدى تل أبيب يطالب إسرائيل بحجب القنوات الروسية التي تبث فيها
طالب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية بحجب القنوات الروسية التي تبث فيها. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T17:55+0000
2022-03-01T17:55+0000
2022-03-01T17:55+0000
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ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، عن يفغيني كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، مطالبته حجب القنوات الرسمية الروسية التي تبث في إسرائيل، بدعوى أن تلك القنوات تقوم بـ"تضليل إعلامي".وأكد كورنيتشوك أن بلاده تناشد الحكومة الإسرائيلية وقف أو حجب القنوات الروسية التي تبث في إسرائيل، زاعما أنها لا تضر بإسرائيل وحدها ولكنها تضر الجميع معا.وفي السياق نفسه، طلب السفير الأوكراني لدى إسرائيل المساعدة من تل أبيب، كما سبق وساعدت بلاده اليهود من "الهولوكوست"، بدعوى أن بلاده تعيش "كارثة إنسانية"، على حد وصفه، وبأن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، كانت محملة بالدموع، خلال مؤتمر صحفي، طالب فيه مساعدة إسرائيلية عاجلة، بدعوى أن أوكرانيا سبقت وساعدت اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، حينما ساهم الأوكرانيون في إنقاذ اليهود، آنذاك.للمزيد: بصوت مرتجف.. السفير الأوكراني في إسرائيل: ساعدونا كما ساعدنا اليهود في "الهولوكوست"وأعرب السفير الأوكراني في تل أبيب عن شكره للحكومة الإسرائيلية على ما أرسلته من دعم إنساني لبلاده، في وقت أطلقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول قافلة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضم 100 طن من المعدات التي تشمل بما في ذلك أدوية وخيام وبطانيات.وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن القافلة التي تتكون من 3 طائرات قد وصلت فعلا العاصمة البولندية وارسو، ومن هناك سيتم نقل المساعدات عبر شاحنات إلى أوكرانيا.وأوضحت أن تلك المساعدات تزن 100 طن من معدات طبية وأدوية تبرعت بها وزارة الصحة الإسرائيلية، إضافة إلى أنظمة تنقية مياه، وخيام وبطانيات وأكياس نوم ومعاطف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا
السفير الأوكراني لدى تل أبيب يطالب إسرائيل بحجب القنوات الروسية التي تبث فيها
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طالب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية بحجب القنوات الروسية التي تبث فيها.
ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، عن يفغيني كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، مطالبته حجب القنوات الرسمية الروسية التي تبث في إسرائيل، بدعوى أن تلك القنوات تقوم بـ"تضليل إعلامي".
وأكد كورنيتشوك أن بلاده تناشد الحكومة الإسرائيلية
وقف أو حجب القنوات الروسية التي تبث في إسرائيل، زاعما أنها لا تضر بإسرائيل وحدها ولكنها تضر الجميع معا.
وفي السياق نفسه، طلب السفير الأوكراني لدى إسرائيل المساعدة من تل أبيب، كما سبق وساعدت بلاده اليهود من "الهولوكوست"، بدعوى أن بلاده تعيش "كارثة إنسانية"، على حد وصفه، وبأن إسرائيل طردت عشرات اللاجئين بدلا من منحهم مكانا للجوء.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل، كانت محملة بالدموع، خلال مؤتمر صحفي، طالب فيه مساعدة إسرائيلية عاجلة، بدعوى أن أوكرانيا سبقت وساعدت اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، حينما ساهم الأوكرانيون في إنقاذ اليهود، آنذاك.
وقال يفغيني كورنيتشوك: "نحن بحاجة لمساعدتكم الآن".
وأعرب السفير الأوكراني في تل أبيب عن شكره للحكومة الإسرائيلية على ما أرسلته من دعم إنساني لبلاده، في وقت أطلقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول قافلة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضم 100 طن من المعدات التي تشمل بما في ذلك أدوية وخيام وبطانيات.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن القافلة التي تتكون من 3 طائرات قد وصلت فعلا العاصمة البولندية وارسو، ومن هناك سيتم نقل المساعدات عبر شاحنات إلى أوكرانيا.
وأوضحت أن تلك المساعدات تزن 100 طن من معدات طبية
وأدوية تبرعت بها وزارة الصحة الإسرائيلية، إضافة إلى أنظمة تنقية مياه، وخيام وبطانيات وأكياس نوم ومعاطف.