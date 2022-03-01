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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/السلطات-في-دونيتسك-تعلن-عن-تورط-منظمة-الأمن-والتعاون-بتسليم-إحداثيات-عسكرية-لكييف-1059313511.html
السلطات في دونيتسك تعلن عن "تورط" منظمة الأمن والتعاون بتسليم إحداثيات عسكرية لكييف
السلطات في دونيتسك تعلن عن "تورط" منظمة الأمن والتعاون بتسليم إحداثيات عسكرية لكييف
قال إدوارد باسورين، الممثل الرسمي للقوات الشعبية في جمهورية دونيتسك أن "لدى جمهورية دونيتسك الشعبية أدلة، تثبت أن ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نقلوا... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:21+0000
2022-03-01T10:27+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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وأضاف باسورين على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "تلقينا وثائق تشير إلى إحداثيات أهداف عسكرية كما أطلقوا عليها، وكانت هذه الإحداثيات داخل أراضي جمهوريتنا، وقد تم تسليم نصف هذه الإحداثيات تقريبًا من قبل ممثلي بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا". وتساءل باسورين عما إذا كانوا قد "قرروا المغادرة لهذا السبب".وأضاف باسورين أنه "في الوقت الحالي، تنظم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، مع القوات المسلحة الروسية، ممرين إنسانيين من ماريوبول، لإجلاء سكان المدينة، لضمان سلامة الطريق الذي سيتم الإخلاء عبره".واستولت التشكيلات القومية الأوكرانية على مركبات بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومصير أعضاء البعثة غير معروف، حسب القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك.وقالت القوات في بيان: "وفقا للمعلومات العملياتية، استغلت التشكيلات القومية الأوكرانية، الوضع المتطور في كراماتورسك، واستولت على حوالي 20 سيارة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولا يزال مصير أعضاء البعثة مجهولا".كما أكدت أن القوميين يهاجمون المعدات العسكرية الأوكرانية ويمررونها على أنها معدات للقوات المسلحة الروسية من أجل الحصول على مكافآت.كما ذكرت أن "المعلومات لا تزال ترد بشأن الفظائع التي ارتكبتها التشكيلات القومية التي تلقت أسلحة بموجب مرسوم زيلينسكي، وتستخدمها ضد المدنيين لغرض السطو".
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا

السلطات في دونيتسك تعلن عن "تورط" منظمة الأمن والتعاون بتسليم إحداثيات عسكرية لكييف

10:21 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 10:27 GMT 01.03.2022)
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منظمة الأمن والتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Irina Girashenka
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قال إدوارد باسورين، الممثل الرسمي للقوات الشعبية في جمهورية دونيتسك أن "لدى جمهورية دونيتسك الشعبية أدلة، تثبت أن ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نقلوا إحداثيات المنشآت العسكرية في دونيتسك إلى الجيش الأوكراني".
وأضاف باسورين على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "تلقينا وثائق تشير إلى إحداثيات أهداف عسكرية كما أطلقوا عليها، وكانت هذه الإحداثيات داخل أراضي جمهوريتنا، وقد تم تسليم نصف هذه الإحداثيات تقريبًا من قبل ممثلي بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا". وتساءل باسورين عما إذا كانوا قد "قرروا المغادرة لهذا السبب".
وأضاف باسورين أنه "في الوقت الحالي، تنظم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، مع القوات المسلحة الروسية، ممرين إنسانيين من ماريوبول، لإجلاء سكان المدينة، لضمان سلامة الطريق الذي سيتم الإخلاء عبره".
واستولت التشكيلات القومية الأوكرانية على مركبات بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومصير أعضاء البعثة غير معروف، حسب القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك.
وقالت القوات في بيان: "وفقا للمعلومات العملياتية، استغلت التشكيلات القومية الأوكرانية، الوضع المتطور في كراماتورسك، واستولت على حوالي 20 سيارة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولا يزال مصير أعضاء البعثة مجهولا".
كما أكدت أن القوميين يهاجمون المعدات العسكرية الأوكرانية ويمررونها على أنها معدات للقوات المسلحة الروسية من أجل الحصول على مكافآت.
كما ذكرت أن "المعلومات لا تزال ترد بشأن الفظائع التي ارتكبتها التشكيلات القومية التي تلقت أسلحة بموجب مرسوم زيلينسكي، وتستخدمها ضد المدنيين لغرض السطو".
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