https://arabic.sputniknews.com/20220301/العمدة-أصيب-مدنيان-جراء-قصف-غورلوفكا-من-مواقع-القوات-الأوكرانية-1059299074.html
العمدة: أصيب مدنيان جراء قصف غورلوفكا من مواقع القوات الأوكرانية
العمدة: أصيب مدنيان جراء قصف غورلوفكا من مواقع القوات الأوكرانية
قال رئيس بلدية غورلوفكا (بشمال دونيتسك)، إيفان بريخودكو، إن اثنين من المدنيين أصيبا نتيجة قصف من مواقع القوات الأوكرانية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T04:42+0000
2022-03-01T04:42+0000
2022-03-01T05:21+0000
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وكتب في "تلغرام": "نتيجة قصف غورلوفكا من مواقع وحدة القوات المسلحة الأوكرانية، أصيب مدنيان في شارع "دوبينين، 6". توجهت سيارة إسعاف إلى العنوان".وكان الرئيس بوتين، أعلن في وقت سابق، عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين في إقليم "دونباس"، وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
العمدة: أصيب مدنيان جراء قصف غورلوفكا من مواقع القوات الأوكرانية
04:42 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 05:21 GMT 01.03.2022) تابعنا عبر
قال رئيس بلدية غورلوفكا (بشمال دونيتسك)، إيفان بريخودكو، إن اثنين من المدنيين أصيبا نتيجة قصف من مواقع القوات الأوكرانية.
وكتب في "تلغرام": "نتيجة قصف غورلوفكا من مواقع وحدة القوات المسلحة الأوكرانية، أصيب مدنيان في شارع "دوبينين، 6". توجهت سيارة إسعاف إلى العنوان".
وكان الرئيس بوتين، أعلن في وقت سابق، عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين، المعلنتين في إقليم "دونباس"، وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.