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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/الكرملين-مادورو-يعرب-لبوتين-عن-دعمه-للتدابير-الروسية-في-أوكرانيا-1059335566.html
الكرملين: مادورو يعرب لبوتين عن دعمه للتدابير الروسية في أوكرانيا
الكرملين: مادورو يعرب لبوتين عن دعمه للتدابير الروسية في أوكرانيا
أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه للتدابير الروسية الحاسمة في أوكرانيا، مدينا في الوقت نفسه... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:14+0000
2022-03-01T16:14+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الكرمين في هذا الصدد: "أعرب نيكولاس مادورو عن دعمه القوي للإجراءات الحاسمة لروسيا، وأدان الأنشطة المزعزعة للاستقرار للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وشدد على أهمية مواجهة حملة الأكاذيب والتضليل التي أطلقتها الدول الغربية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف حماية السكان، الذين ما زالوا يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار الثماني سنوات الأخيرة.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه يتم استهداف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، فقط؛ وأن السكان المدنيين ليسوا تحت التهديد.
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الكرملين: مادورو يعرب لبوتين عن دعمه للتدابير الروسية في أوكرانيا

16:14 GMT 01.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه للتدابير الروسية الحاسمة في أوكرانيا، مدينا في الوقت نفسه الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلف الناتو.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الكرمين في هذا الصدد: "أعرب نيكولاس مادورو عن دعمه القوي للإجراءات الحاسمة لروسيا، وأدان الأنشطة المزعزعة للاستقرار للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وشدد على أهمية مواجهة حملة الأكاذيب والتضليل التي أطلقتها الدول الغربية".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف حماية السكان، الذين ما زالوا يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار الثماني سنوات الأخيرة.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه يتم استهداف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، فقط؛ وأن السكان المدنيين ليسوا تحت التهديد.
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Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:16 GMT
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