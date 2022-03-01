https://arabic.sputniknews.com/20220301/اليابان-تجمد-أصولا-للبنك-المركزي-الروسي-في-إطار-عقوبات-جديدة-1059298622.html
اليابان تجمد أصولا للبنك المركزي الروسي في إطار عقوبات جديدة
اليابان تجمد أصولا للبنك المركزي الروسي في إطار عقوبات جديدة
انضمت اليابان يوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما شمل تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T03:09+0000
2022-03-01T03:09+0000
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فبالإضافة إلى الأصول الخاصة بستة أفراد منهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ستجمد اليابان أصول برومسفياز بنك وفنشيكونوم بنك المملوكين للدولة، بالإضافة إلى البنك المركزي للبلاد.وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء بعد اجتماع عبر الإنترنت مع زعماء غربيين منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، "اتفقنا على الحاجة لفرض عقوبات قوية على روسيا"، وفقا لرويترز.فرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات على البنك المركزي الروسي ومصادر ثروة أخرى.كان كيشيدا قد أعلن يوم الاثنين عزم طوكيو الانضمام إلى العقوبات الدولية التي تشمل فرض قيود على المعاملات مع البنك المركزي الروسي.بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى روسيا 585.3 مليار دولار حتى يونيو/حزيران 2021 و5.7 بالمئة منها بالين، بحسب بيانات البنك المركزي للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/رد-فاتر-من-البيت-الأبيض-على-اقتراح-أوكرانيا-فرض-منطقة-لحظر-طيران-روسيا-1059297546.html
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أخبار أوكرانيا, اليابان, أخبار روسيا اليوم
اليابان تجمد أصولا للبنك المركزي الروسي في إطار عقوبات جديدة
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انضمت اليابان يوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما شمل تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.
فبالإضافة إلى الأصول الخاصة بستة أفراد منهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ستجمد اليابان أصول برومسفياز بنك وفنشيكونوم بنك
المملوكين للدولة، بالإضافة إلى البنك المركزي للبلاد.
وقالت الحكومة في بيان، إن اليابان ستحظر أيضا الصادرات إلى 49 كيانا روسيا في إطار العقوبات.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء بعد اجتماع عبر الإنترنت مع زعماء غربيين منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، "اتفقنا على الحاجة لفرض عقوبات قوية على روسيا"، وفقا لرويترز.
فرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات على البنك المركزي الروسي ومصادر ثروة أخرى.
كان كيشيدا قد أعلن يوم الاثنين عزم طوكيو الانضمام إلى العقوبات الدولية التي تشمل فرض قيود على المعاملات مع البنك المركزي الروسي.
بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى روسيا 585.3 مليار دولار حتى يونيو/حزيران 2021 و5.7 بالمئة منها بالين، بحسب بيانات البنك المركزي للبلاد.