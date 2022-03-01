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https://arabic.sputniknews.com/20220301/بعد-إلغاء-مناقصة-للشراء-قرار-مصري-جديد-بشأن-القمح-1059306725.html
بعد إلغاء مناقصة للشراء... قرار مصري جديد بشأن القمح
بعد إلغاء مناقصة للشراء... قرار مصري جديد بشأن القمح
أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصري، أنه تمت الموافقة على مد المهلة الاستثنائية لتحديد نسبة المحتوى الرطوبي للقمح لمدة عام. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T08:59+0000
2022-03-01T08:59+0000
أخبار مصر الآن
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وقال بيان الوزارة، إن وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، قررت الموافقة على مد المهلة الاستثنائية لقرار تحديد نسبة المحتوى الرطوبي في القمح لمدة عام وذلك حتى أبريل/ نيسان 2023.وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أعلنت إنها ألغت مناقصة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة من 13 إلى 26 أبريل/ نيسان.وقالت مصادر تجارية، إن "عددا صغيرا على نحو غير معتاد من ثلاث مؤسسات تجارية شارك في المناقصة بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمعروض واضطرابات السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا"، وفقا لوكالة "رويترز".وكان المشتري الحكومي للحبوب في مصر قد ألغى أيضا مناقصة للقمح خلال الأسبوع الماضي.
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أخبار مصر الآن

بعد إلغاء مناقصة للشراء... قرار مصري جديد بشأن القمح

08:59 GMT 01.03.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOURالحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟
الحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOUR
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصري، أنه تمت الموافقة على مد المهلة الاستثنائية لتحديد نسبة المحتوى الرطوبي للقمح لمدة عام.
وقال بيان الوزارة، إن وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، قررت الموافقة على مد المهلة الاستثنائية لقرار تحديد نسبة المحتوى الرطوبي في القمح لمدة عام وذلك حتى أبريل/ نيسان 2023.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أعلنت إنها ألغت مناقصة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة من 13 إلى 26 أبريل/ نيسان.
وقالت مصادر تجارية، إن "عددا صغيرا على نحو غير معتاد من ثلاث مؤسسات تجارية شارك في المناقصة بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمعروض واضطرابات السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا"، وفقا لوكالة "رويترز".
وكان المشتري الحكومي للحبوب في مصر قد ألغى أيضا مناقصة للقمح خلال الأسبوع الماضي.
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