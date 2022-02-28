عربي
نيبنزيا: العملية في أوكرانيا تنفيذ لحق روسيا بالدفاع عن النفس بعد تصريحات كييف النووية
https://arabic.sputniknews.com/20220228/وكالة-الهيئة-العامة-للسلع-التموينية-في-مصر-تلغي-مناقصة-دولية-للقمح-1059278200.html
وكالة: الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تلغي مناقصة دولية للقمح
وكالة: الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تلغي مناقصة دولية للقمح
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الاثنين، إنها ألغت مناقصة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة من 13 إلى 26 أبريل/ نيسان. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:11+0000
2022-02-28T15:11+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048678354_0:370:961:910_1920x0_80_0_0_8f3ac020d3fa16371a3420dfd8302780.jpg
وقالت مصادر تجارية، إن "عددا صغيرا على نحو غير معتاد من ثلاث مؤسسات تجارية شارك في المناقصة بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمعروض واضطرابات السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا"، وفقا لوكالة "رويترز".وكان المشتري الحكومي للحبوب في مصر قد ألغى أيضا مناقصة للقمح يوم الخميس الماضي.وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية أعلنت طرح 26 مناقصة دولية يوم السبت الماضي لشراء كمية غير محددة من القمح.وذكرت الهيئة أن المناقصة تتطلب أن يكون التوريد بين 13 و26 أبريل/ نيسان المقبل.وأوضحت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم الاثنين 28 فبراير/ شباط الجاري وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.وكانت وزارة الزراعة المصرية أكدت أن مخزون القمح الموجود في البلاد إضافة إلى ما سيتم حصاده في أبريل المقبل، يمكن أن يكفي لمدة تتراوح من 9 إلى 10 أشهر من الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الزراعة-المصرية-ما-لدينا-من-القمح-وما-يتم-حصاده-في-أبريل-المقبل-يكفينا-من-9-إلى-10-أشهر-1059174884.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048678354_0:280:961:1000_1920x0_80_0_0_cedc7a0df80e545b9b05040ff868734b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد, أخبار مصر الآن

وكالة: الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تلغي مناقصة دولية للقمح

15:11 GMT 28.02.2022
© Sputnik . S.khatabانطلاق موسم حصاد القمح في مصر
انطلاق موسم حصاد القمح في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . S.khatab
تابعنا عبرGoogle news
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الاثنين، إنها ألغت مناقصة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة من 13 إلى 26 أبريل/ نيسان.
وقالت مصادر تجارية، إن "عددا صغيرا على نحو غير معتاد من ثلاث مؤسسات تجارية شارك في المناقصة بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمعروض واضطرابات السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا"، وفقا لوكالة "رويترز".
وكان المشتري الحكومي للحبوب في مصر قد ألغى أيضا مناقصة للقمح يوم الخميس الماضي.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
الزراعة المصرية: ما لدينا من القمح وما يتم حصاده في أبريل المقبل يكفينا من 9 إلى 10 أشهر
26 فبراير, 07:01 GMT
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية أعلنت طرح 26 مناقصة دولية يوم السبت الماضي لشراء كمية غير محددة من القمح.
وذكرت الهيئة أن المناقصة تتطلب أن يكون التوريد بين 13 و26 أبريل/ نيسان المقبل.
وأوضحت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم الاثنين 28 فبراير/ شباط الجاري وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.
وكانت وزارة الزراعة المصرية أكدت أن مخزون القمح الموجود في البلاد إضافة إلى ما سيتم حصاده في أبريل المقبل، يمكن أن يكفي لمدة تتراوح من 9 إلى 10 أشهر من الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала