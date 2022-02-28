https://arabic.sputniknews.com/20220228/وكالة-الهيئة-العامة-للسلع-التموينية-في-مصر-تلغي-مناقصة-دولية-للقمح-1059278200.html

وكالة: الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تلغي مناقصة دولية للقمح

وكالة: الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تلغي مناقصة دولية للقمح

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الاثنين، إنها ألغت مناقصة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة من 13 إلى 26 أبريل/ نيسان. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T15:11+0000

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وقالت مصادر تجارية، إن "عددا صغيرا على نحو غير معتاد من ثلاث مؤسسات تجارية شارك في المناقصة بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمعروض واضطرابات السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا"، وفقا لوكالة "رويترز".وكان المشتري الحكومي للحبوب في مصر قد ألغى أيضا مناقصة للقمح يوم الخميس الماضي.وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية أعلنت طرح 26 مناقصة دولية يوم السبت الماضي لشراء كمية غير محددة من القمح.وذكرت الهيئة أن المناقصة تتطلب أن يكون التوريد بين 13 و26 أبريل/ نيسان المقبل.وأوضحت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم الاثنين 28 فبراير/ شباط الجاري وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.وكانت وزارة الزراعة المصرية أكدت أن مخزون القمح الموجود في البلاد إضافة إلى ما سيتم حصاده في أبريل المقبل، يمكن أن يكفي لمدة تتراوح من 9 إلى 10 أشهر من الآن.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/الزراعة-المصرية-ما-لدينا-من-القمح-وما-يتم-حصاده-في-أبريل-المقبل-يكفينا-من-9-إلى-10-أشهر-1059174884.html

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