https://arabic.sputniknews.com/20220301/بينيت-يعلق-على-تقارير-بشأن-رفض-إسرائيل-مساعدة-أوكرانيا-عسكريا-1059318180.html

بينيت يعلق على تقارير بشأن رفض إسرائيل مساعدة أوكرانيا عسكريا

بينيت يعلق على تقارير بشأن رفض إسرائيل مساعدة أوكرانيا عسكريا

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على تقارير حول رفضه طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي تقديم مساعدات عسكرية لبلاده. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T11:35+0000

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نفتالي بينيت

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وقال بينيت خلال فعالية أقميت في مقر جهاز الموساد الإسرائيلي: "منذ اللحظة الأولى، اتخذت دولة إسرائيل خطا مدروسا ومسؤولا، لا يسمح لنا فقط بحماية مصالحنا، ولكن أيضا بأن نكون مفيدين. إسرائيل مصدر موثوق به، أحد القلائل، الذين يمكنهم التواصل مباشرة مع كلا الطرفين. والمساعدة عندما يُطلب منا، ونحن نقدم المساعدة بهدوء"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ولفت بينيت إلى إطلاق بلاده 3 طائرات في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كمساعدات إنسانية إلى أوكرانيا وعلى متنها 100 طن من المعدات الطبية والأدوية والبطانيات والخيام واللوازم الأخرى.وفي قت سابق اليوم، قالت الصحيفة ذاتها، إن زيلينسكي طلب خلال محادثة هاتفية أجراها مع بينيت، يوم الجمعة الماضي، بأن تقدم إسرائيل مساعدات عسكرية لنظامه.وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن تقريرا نُقل من كييف إلى الولايات المتحدة، حول قول زيلينسكي إن بلاده بحاجة بالأساس إلى صواريخ متنقلة مضادة للطائرات وقذائف مضادة للدبابات؛ فيما يرفض مستشارون لبينيت الإفصاح عن طبيعة الأسلحة الدقيقة، التي طلبها زيلينسكي.ونقلت الصحيفة عن بينيت، أن "إسرائيل مستمرة في فرض حظر على بيع أسلحة، وفي سياسة التوازن بين الجانبين الأوكراني والروسي"، كما أبلغ مكتب بينيت البيت الأبيض بفحوى المحادثة مع زيلينسكي؛ وحاول بينيت نقل هذه الرسالة إلى الرئيس الروسي، لكنه لم يقتنع أنها وصلت، وقرر أن يتصل بنفسه بالرئيس بوتين.وقالت الصحيفة، إن "إسرائيل تمتنع عن اتخاذ موقف يُغضب روسيا، على خلفية التنسيق الأمني بينهما، بما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا، لكن هذا الموقف يثير انتقادات ضد القيادة الإسرائيلية داخل إسرائيل وفي الولايات المتحدة".

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت