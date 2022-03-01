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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220301/جورج-قرداحي-أمريكا-قذفت-الرئيس-الأوكراني-في-فم-التنين-من-أجل-مصالحها--1059302985.html
جورج قرداحي: أمريكا قذفت الرئيس الأوكراني في فم التنين من أجل مصالحها
جورج قرداحي: أمريكا قذفت الرئيس الأوكراني في فم التنين من أجل مصالحها
أكد وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، أن "أمريكا تقوم بحملة إعلامية غربية كبيرة ضد روسيا، وتبتزها بتأجيج الأوضاع عسكريا وسياسيا من خلال التدخلات إلى... 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T07:37+0000
2022-03-01T07:37+0000
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وأضاف قرداحي، في مقابلة مع موقع العهد الإخباري، أن "أمريكا قذفت الرئيس الأوكراني في فم التنين من أجل مصالحها"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتمد أسلوب الحرب، الذي اتبعته في سوريا، ضد موسكو الآن، حيث أن هذه المؤامرة طُبخت في مطبخ يشبه مطبخ "الربيع العربي".وأشار في تعليقه على سرديات الغرب للعملية الروسية في أوكرانيا، إلى أن موسكو تتعمد تغييب وجهة نظرها عن الإعلام والعمل بالتقيّة مع الشعب الأوكراني حتى في العمليات العسكريّة بُغية عدم التجريح والإساءة.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/الولايات-المتحدة-قرار-انضمام-أوكرانيا-لأوروبا-بيد-دول-الاتحاد-1059298368.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

جورج قرداحي: أمريكا قذفت الرئيس الأوكراني في فم التنين من أجل مصالحها

07:37 GMT 01.03.2022
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAY
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أكد وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، أن "أمريكا تقوم بحملة إعلامية غربية كبيرة ضد روسيا، وتبتزها بتأجيج الأوضاع عسكريا وسياسيا من خلال التدخلات إلى جانب حكومة كييف".
وأضاف قرداحي، في مقابلة مع موقع العهد الإخباري، أن "أمريكا قذفت الرئيس الأوكراني في فم التنين من أجل مصالحها"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتمد أسلوب الحرب، الذي اتبعته في سوريا، ضد موسكو الآن، حيث أن هذه المؤامرة طُبخت في مطبخ يشبه مطبخ "الربيع العربي".
المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
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الولايات المتحدة: قرار انضمام أوكرانيا لأوروبا بيد دول الاتحاد
01:23 GMT
وأشار في تعليقه على سرديات الغرب للعملية الروسية في أوكرانيا، إلى أن موسكو تتعمد تغييب وجهة نظرها عن الإعلام والعمل بالتقيّة مع الشعب الأوكراني حتى في العمليات العسكريّة بُغية عدم التجريح والإساءة.
وقال إن "الشّعبيين الروسي والأوكراني حال واحد، هذه حقيقة تاريخيّة لا يمكن تجاهلها".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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