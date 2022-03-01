https://arabic.sputniknews.com/20220301/جورج-قرداحي-أمريكا-قذفت-الرئيس-الأوكراني-في-فم-التنين-من-أجل-مصالحها--1059302985.html

جورج قرداحي: أمريكا قذفت الرئيس الأوكراني في فم التنين من أجل مصالحها

جورج قرداحي: أمريكا قذفت الرئيس الأوكراني في فم التنين من أجل مصالحها

أكد وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، أن "أمريكا تقوم بحملة إعلامية غربية كبيرة ضد روسيا، وتبتزها بتأجيج الأوضاع عسكريا وسياسيا من خلال التدخلات إلى... 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T07:37+0000

2022-03-01T07:37+0000

2022-03-01T07:37+0000

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وأضاف قرداحي، في مقابلة مع موقع العهد الإخباري، أن "أمريكا قذفت الرئيس الأوكراني في فم التنين من أجل مصالحها"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتمد أسلوب الحرب، الذي اتبعته في سوريا، ضد موسكو الآن، حيث أن هذه المؤامرة طُبخت في مطبخ يشبه مطبخ "الربيع العربي".وأشار في تعليقه على سرديات الغرب للعملية الروسية في أوكرانيا، إلى أن موسكو تتعمد تغييب وجهة نظرها عن الإعلام والعمل بالتقيّة مع الشعب الأوكراني حتى في العمليات العسكريّة بُغية عدم التجريح والإساءة.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/الولايات-المتحدة-قرار-انضمام-أوكرانيا-لأوروبا-بيد-دول-الاتحاد-1059298368.html

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