عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220301/زلزال-بقوة-5-ريختر-يضرب-مدينة-في-غينيا-الجديدة-1059306458.html
زلزال بقوة 5 "ريختر" يضرب مدينة في غينيا الجديدة
زلزال بقوة 5 "ريختر" يضرب مدينة في غينيا الجديدة
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T08:50+0000
2022-03-01T08:50+0000
غينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102638/44/1026384431_0:237:2725:1769_1920x0_80_0_0_3d57e3f881dbef292e2935406313ead6.jpg
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا من مدينة أمبونتي التابعة لمقاطعة سيبينك الشرقية في شرق الدولة.ووقع الزلزال على عمق 57 كيلومترا. وحتى الآن لا توجد تقارير عن حجم الخسائر المادية والبشرية في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-وزراء-غينيا-الجديدة-يعلن-إصابته-بكورونا-لدى-وصوله-بكين-ويلغي-رحلة-إلى-فرنسا-1058087874.html
غينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102638/44/1026384431_24:0:2699:2006_1920x0_80_0_0_88298ec6325b6fb7ba126c46f171668c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غينيا

زلزال بقوة 5 "ريختر" يضرب مدينة في غينيا الجديدة

08:50 GMT 01.03.2022
© flickr.com / Drew Douglasساحل بابوا غينيا الجديدة
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© flickr.com / Drew Douglas
تابعنا عبرGoogle news
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا من مدينة أمبونتي التابعة لمقاطعة سيبينك الشرقية في شرق الدولة.
طاقم طبي يرتدي بدلات واقية على جسر تلسكوبي في مطار العاصمة بكين، الصين 1 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
بكين 2022
رئيس وزراء غينيا الجديدة يعلن إصابته بكورونا لدى وصوله بكين ويلغي رحلة إلى فرنسا
6 فبراير, 08:05 GMT
ووقع الزلزال على عمق 57 كيلومترا.
وحتى الآن لا توجد تقارير عن حجم الخسائر المادية والبشرية في المنطقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:39 GMTЗаседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانياأمس, 20:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала