https://arabic.sputniknews.com/20220301/زلزال-بقوة-5-ريختر-يضرب-مدينة-في-غينيا-الجديدة-1059306458.html
زلزال بقوة 5 "ريختر" يضرب مدينة في غينيا الجديدة
زلزال بقوة 5 "ريختر" يضرب مدينة في غينيا الجديدة
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T08:50+0000
2022-03-01T08:50+0000
2022-03-01T08:50+0000
غينيا
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وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا من مدينة أمبونتي التابعة لمقاطعة سيبينك الشرقية في شرق الدولة.ووقع الزلزال على عمق 57 كيلومترا. وحتى الآن لا توجد تقارير عن حجم الخسائر المادية والبشرية في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-وزراء-غينيا-الجديدة-يعلن-إصابته-بكورونا-لدى-وصوله-بكين-ويلغي-رحلة-إلى-فرنسا-1058087874.html
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غينيا
زلزال بقوة 5 "ريختر" يضرب مدينة في غينيا الجديدة
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ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا من مدينة أمبونتي التابعة لمقاطعة سيبينك الشرقية في شرق الدولة.
ووقع الزلزال على عمق 57 كيلومترا.
وحتى الآن لا توجد تقارير عن حجم الخسائر المادية والبشرية في المنطقة.