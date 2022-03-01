https://arabic.sputniknews.com/20220301/طائرة-المصريين-العالقين-في-رومانيا-بعد-نزوحهم-من-أوكرانيا-تصل-القاهرة-مساء-اليوم-1059336393.html
طائرة المصريين العالقين في رومانيا بعد نزوحهم من أوكرانيا تصل القاهرة مساء اليوم
طائرة المصريين العالقين في رومانيا بعد نزوحهم من أوكرانيا تصل القاهرة مساء اليوم
تصل مساء اليوم الثلاثاء إلى القاهرة طائرة الإجلاء التي أرسلتها السلطات المصرية لنقل المواطنين المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T16:34+0000
2022-03-01T16:34+0000
2022-03-01T16:34+0000
مصر
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ونشرت السفارة المصرية في بوخارست، اليوم، تنويها عبر صفحتها على فيسبوك تطالب المواطنين المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا، بالتوجه إلى مقر السفارة تمهيدا لنقلهم إلى مصر.وقالت السفارة في التنويه: "بالإشارة إلى الجهود الجارية لتسهيل عودة المواطنين العالقين في بوخارست بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، قررت الحكومة المصرية إرسال طائرة إجلاء تصل اليوم إلى بوخارست (3 عصرا بتوقيت بوخارست)".وسبق وأعلنت رئاسة الوزراء المصرية اليوم عن إقلاع طائرة إلى رومانيا لإجلاء الطلاب العائدين من أوكرانيا. وذكرت الحكومة في بيان "أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقلعت طائرة مصرية إلى رومانيا لكي تقوم بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة".وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، أنه "فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الدول المعنية، ووزارتي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والطيران المدني، وتم ترتيب إرسال الطائرة التي ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست".
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مصر
طائرة المصريين العالقين في رومانيا بعد نزوحهم من أوكرانيا تصل القاهرة مساء اليوم
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تصل مساء اليوم الثلاثاء إلى القاهرة طائرة الإجلاء التي أرسلتها السلطات المصرية لنقل المواطنين المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا.
ونشرت السفارة المصرية في بوخارست، اليوم، تنويها عبر صفحتها على فيسبوك تطالب المواطنين المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا، بالتوجه إلى مقر السفارة تمهيدا لنقلهم إلى مصر.
وقالت السفارة في التنويه: "بالإشارة إلى الجهود الجارية لتسهيل عودة المواطنين العالقين
في بوخارست بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، قررت الحكومة المصرية إرسال طائرة إجلاء تصل اليوم إلى بوخارست (3 عصرا بتوقيت بوخارست)".
وناشدت السفارة المواطنين المصريين سرعة التوجه الآن للسفارة المصرية في بوخارست لإعداد قائمة المسافرين على متن تلك الطائرة، والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار من السفارة في شكل جماعي.
وسبق وأعلنت رئاسة الوزراء المصرية اليوم عن إقلاع طائرة إلى رومانيا لإجلاء الطلاب العائدين من أوكرانيا
. وذكرت الحكومة في بيان "أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقلعت طائرة مصرية إلى رومانيا لكي تقوم بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة".
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، أنه "فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الدول المعنية، ووزارتي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والطيران المدني، وتم ترتيب إرسال الطائرة التي ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست".