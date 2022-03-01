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لافروف: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن
https://arabic.sputniknews.com/20220301/لافروف-روسيا-لا-تقبل-بوجود-أسلحة-نووية-أمريكية-في-أوروبا-وحان-موعد-عودتها-إلى-الوطن-1059310392.html
لافروف: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن
لافروف: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا تقبل بوجود الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، ولقد حان الوقت لإعادتها إلى الوطن. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T09:45+0000
2022-03-01T10:02+0000
روسيا
العالم
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وأضاف لافروف، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم تعزيز الأمن على حساب الآخرين.ووفقا له، فإن هذا من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع العسكري والسياسي في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وخلق شروط مسبقة للمضي قدما في حل مجموعة كاملة من المشاكل في مجال الحد من التسلح، بما في ذلك العمل المحتمل بشأن اتفاقات جديدة.وتابع الوزير قائلا: "إن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي. بناء على مبادرتنا، في فبراير/شباط 2021 ، تم تمديد المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات دون أي شروط. بالاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، بدأ حوار شامل حول الاستقرار الاستراتيجي. وتتمثل مهمتها الرئيسية في وضع الأسس للسيطرة المستقبلية على الأسلحة وإجراءات الحد من المخاطر. ونحن على استعداد للعمل معا على معادلة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع عوامل الاستقرار الاستراتيجي في علاقاتها المتبادلة".كما وتتوقع روسيا نجاح المفاوضات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي اختار مسار العقوبات غير الشرعية، بدلا من الحوار.
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لافروف: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن

09:45 GMT 01.03.2022 (تم التحديث: 10:02 GMT 01.03.2022)
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا تقبل بوجود الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، ولقد حان الوقت لإعادتها إلى الوطن.
وأضاف لافروف، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم تعزيز الأمن على حساب الآخرين.

وقال الوزير في مؤتمر حول نزع السلاح: "أدعو مرة أخرى الولايات المتحدة وحلفاءها وعملاءها إلى الوفاء بصرامة بالتزاماتهم الدولية بعدم تعزيز أمنهم على حساب شخص آخر".

ووفقا له، فإن هذا من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع العسكري والسياسي في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وخلق شروط مسبقة للمضي قدما في حل مجموعة كاملة من المشاكل في مجال الحد من التسلح، بما في ذلك العمل المحتمل بشأن اتفاقات جديدة.
وتابع الوزير قائلا: "إن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي. بناء على مبادرتنا، في فبراير/شباط 2021 ، تم تمديد المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات دون أي شروط. بالاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، بدأ حوار شامل حول الاستقرار الاستراتيجي. وتتمثل مهمتها الرئيسية في وضع الأسس للسيطرة المستقبلية على الأسلحة وإجراءات الحد من المخاطر. ونحن على استعداد للعمل معا على معادلة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع عوامل الاستقرار الاستراتيجي في علاقاتها المتبادلة".
مضيفا أن لروسيا أسئلة حول تأسيس حلف "أوكوس"، حيث يؤثر بشكل سلبي على نظام عدم الانتشار النووي، ويؤسس لسباق تسلح.
كما وتتوقع روسيا نجاح المفاوضات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي اختار مسار العقوبات غير الشرعية، بدلا من الحوار.
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