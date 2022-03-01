https://arabic.sputniknews.com/20220301/لافروف-روسيا-لا-تقبل-بوجود-أسلحة-نووية-أمريكية-في-أوروبا-وحان-موعد-عودتها-إلى-الوطن-1059310392.html

لافروف: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن

لافروف: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا تقبل بوجود الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، ولقد حان الوقت لإعادتها إلى الوطن. 01.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-01T09:45+0000

2022-03-01T09:45+0000

2022-03-01T10:02+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058986866_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_79452803e67e63e87118871844dedfa0.jpg

وأضاف لافروف، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم تعزيز الأمن على حساب الآخرين.ووفقا له، فإن هذا من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع العسكري والسياسي في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وخلق شروط مسبقة للمضي قدما في حل مجموعة كاملة من المشاكل في مجال الحد من التسلح، بما في ذلك العمل المحتمل بشأن اتفاقات جديدة.وتابع الوزير قائلا: "إن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي. بناء على مبادرتنا، في فبراير/شباط 2021 ، تم تمديد المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات دون أي شروط. بالاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، بدأ حوار شامل حول الاستقرار الاستراتيجي. وتتمثل مهمتها الرئيسية في وضع الأسس للسيطرة المستقبلية على الأسلحة وإجراءات الحد من المخاطر. ونحن على استعداد للعمل معا على معادلة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع عوامل الاستقرار الاستراتيجي في علاقاتها المتبادلة".كما وتتوقع روسيا نجاح المفاوضات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي اختار مسار العقوبات غير الشرعية، بدلا من الحوار.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم