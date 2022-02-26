https://arabic.sputniknews.com/20220226/لافروف-يؤكد-لنظيره-التركي-استعداد-روسيا-للتسوية-في-أوكرانيا-بعد-دعوة-أردوغان-لبوتين-لمناقشة-الوضع-1059195433.html

لافروف يؤكد لنظيره التركي استعداد روسيا للتسوية في أوكرانيا بعد دعوة أردوغان لبوتين لمناقشة الوضع

لافروف يؤكد لنظيره التركي استعداد روسيا للتسوية في أوكرانيا بعد دعوة أردوغان لبوتين لمناقشة الوضع

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو استعداد روسيا للتفاعل الوثيق مع جميع القوى من أجل الإسراع في تسوية في أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T14:38+0000

2022-02-26T14:38+0000

2022-02-26T14:38+0000

العالم

روسيا

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره التركي مولود جاويش أوغلو استعداد روسيا للتفاعل الوثيق مع جميع القوى من أجل الإسراع في تسوية في أوكرانيا.وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف أطلع جاويش أوغلو بالتفصيل على العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وفي وقت سابق، أبلغ أردوغان في جلسة للحزب الحاكم التركي أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لمناقشة الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.أعلنت الرئاسة التركية، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وأعلن الرئيس الروسي، صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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