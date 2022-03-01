https://arabic.sputniknews.com/20220301/مجلس-الوزراء-السعودي-يعلق-على-قرار-مجلس-الأمن-تصنيف-أنصار-الله-جماعة-إرهابية-1059322350.html
مجلس الوزراء السعودي يعلق على قرار مجلس الأمن تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية
مجلس الوزراء السعودي يعلق على قرار مجلس الأمن تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية
رحبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية "جماعة إرهابية". 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T12:27+0000
2022-03-01T12:27+0000
2022-03-01T12:27+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104332/08/1043320863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898f10b8884aa06b43dc8d1b2f9fc141.jpg
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس" رحب مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم بتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفرادها.وأعرب مجلس الوزراء عن "التطلع بأن يسهم القرار في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني الشقيق والأمن والسلم الدوليين".وأشار المجلس إلى ما سبق و"أكدته المملكة خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من دعمها الجهود الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية".وكان مجلس الأمن الدولي، فرض في وقت سابق، حظر أسلحة على جماعة "أنصار الله" في اليمن.وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "المجلس صوت بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على أنصار الله"، والتي تصنقها "جماعة إرهابية".وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104332/08/1043320863_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6982dbe66cdfd3153f09e44a127619f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
مجلس الوزراء السعودي يعلق على قرار مجلس الأمن تصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية
تابعنا عبر
رحبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية "جماعة إرهابية".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية
، "واس" رحب مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم بتصنيف أنصار الله جماعة إرهابية وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفرادها.
وأعرب مجلس الوزراء عن "التطلع بأن يسهم القرار في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني الشقيق والأمن والسلم الدوليين".
وأشار المجلس إلى ما سبق و"أكدته المملكة خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من دعمها الجهود الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية".
وكان مجلس الأمن الدولي، فرض في وقت سابق، حظر أسلحة على جماعة "أنصار الله"
في اليمن.
وأفادت وسائل إعلام سعودية
، بأن "المجلس صوت بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على أنصار الله"، والتي تصنقها "جماعة إرهابية".
وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.