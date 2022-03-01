https://arabic.sputniknews.com/20220301/مستشار-النمسا-يرد-على-طلب-الرئيس-الأوكراني-بالانضمام-للاتحاد-الأوروبي-1059331252.html
مستشار النمسا يرد على طلب الرئيس الأوكراني بالانضمام للاتحاد الأوروبي
مستشار النمسا يرد على طلب الرئيس الأوكراني بالانضمام للاتحاد الأوروبي
رد مستشار النمسا، كارل نيهامر، على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T15:02+0000
2022-03-01T15:02+0000
2022-03-01T15:02+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ووصف نيهامر، طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأنه صعب للغاية، لكن يجب التضامن مع كييف الآن.هذا وذكرت قناة "تلغرام" الخاصة بالربلمان الأوكراني، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وقع بالفعل على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
مستشار النمسا يرد على طلب الرئيس الأوكراني بالانضمام للاتحاد الأوروبي
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رد مستشار النمسا، كارل نيهامر، على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي.
ووصف نيهامر، طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأنه صعب للغاية، لكن يجب التضامن مع كييف الآن.
وقال نيهامر، في مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أفهم الرغبة والطلب العاطفي. لكن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليست الوسيلة الصحيحة لتحقيق ما نقوم به الآن، أي أكثر الطرق غير المعقدة وغير البيروقراطية (طرق تحقيق) التضامن والشراكة مع أوكرانيا. مفاوضات الانضمام طويلة إلى ما لا نهاية وعملية معقدة، العديد من الدول تشارك الآن فيها، على سبيل المثال، دول غرب البلقان. موقف النمسا هو كما يلي: مسألة الدخول المحتمل صعبة للغاية، نحن 27 دولة مشاركة، سيكون هناك اختلاف بوجهات النظر".
هذا وذكرت قناة "تلغرام" الخاصة بالربلمان الأوكراني، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وقع بالفعل على طلب انضمام أوكرانيا
إلى الاتحاد الأوروبي.