عربي
وزير خارجية أمريكا ينتقد الصين "لإبادة المسلمين" ويدعم إسرائيل في "حقوق الإنسان"
https://arabic.sputniknews.com/20220301/مستشار-النمسا-يرد-على-طلب-الرئيس-الأوكراني-بالانضمام-للاتحاد-الأوروبي-1059331252.html
مستشار النمسا يرد على طلب الرئيس الأوكراني بالانضمام للاتحاد الأوروبي
مستشار النمسا يرد على طلب الرئيس الأوكراني بالانضمام للاتحاد الأوروبي
رد مستشار النمسا، كارل نيهامر، على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T15:02+0000
2022-03-01T15:02+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050398170_0:141:3138:1906_1920x0_80_0_0_af4fbbfe1b5147427ae6dc31d2b36392.jpg
ووصف نيهامر، طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأنه صعب للغاية، لكن يجب التضامن مع كييف الآن.هذا وذكرت قناة "تلغرام" الخاصة بالربلمان الأوكراني، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وقع بالفعل على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050398170_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_c701ed4249b6613f1f33a69ecac1ccaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

مستشار النمسا يرد على طلب الرئيس الأوكراني بالانضمام للاتحاد الأوروبي

15:02 GMT 01.03.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021.
 مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
تابعنا عبرGoogle news
رد مستشار النمسا، كارل نيهامر، على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي.
ووصف نيهامر، طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بأنه صعب للغاية، لكن يجب التضامن مع كييف الآن.

وقال نيهامر، في مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أفهم الرغبة والطلب العاطفي. لكن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليست الوسيلة الصحيحة لتحقيق ما نقوم به الآن، أي أكثر الطرق غير المعقدة وغير البيروقراطية (طرق تحقيق) التضامن والشراكة مع أوكرانيا. مفاوضات الانضمام طويلة إلى ما لا نهاية وعملية معقدة، العديد من الدول تشارك الآن فيها، على سبيل المثال، دول غرب البلقان. موقف النمسا هو كما يلي: مسألة الدخول المحتمل صعبة للغاية، نحن 27 دولة مشاركة، سيكون هناك اختلاف بوجهات النظر".

هذا وذكرت قناة "تلغرام" الخاصة بالربلمان الأوكراني، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وقع بالفعل على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала