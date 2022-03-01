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https://arabic.sputniknews.com/20220301/هيئة-حماية-المستهلك-الروسية-تطالب-يوتيوب-برفع-الحظر-عن-سبوتنيك-وروسيا-اليوم-في-أوروبا-1059324745.html
هيئة حماية المستهلك الروسية تطالب "يوتيوب" برفع الحظر عن "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" في أوروبا
هيئة حماية المستهلك الروسية تطالب "يوتيوب" برفع الحظر عن "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" في أوروبا
أرسلت هيئة حماية المستهلك الروسية "روسبوتريبنادزور"، طلبا إلى "يوتيوب" و"تيك توك"، برفع الحظر عن مواقع "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" في أوروبا. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T13:11+0000
2022-03-01T13:11+0000
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هذا ووصفت الخارجية الروسية سلوك شركة American IT التابعة لـ GOOGLE وMETA بدعوتها لبروباغاندا ضد روسيا، بأنه غير مقبول.هذا وحظر "إنستغرام" جميع حسابات "آر تي" في 27 دولة أوروبية.وقالت شركة "Alphabet Inc" التابعة لشركة "غوغل"، والتي تدير "يوتيوب"، في بيان، "إن موقع يوتيوب يحظر القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية "آر تي" و"سبوتنيك" في جميع أنحاء أوروبا بشكل فعال، نظرًا للوضع المستمر في أوكرانيا".وفي وقت سابق، أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه سيتم حظر بث "آر تي"، و"سبوتنيك" الروسيتين، في الاتحاد الأوروبي.
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هيئة حماية المستهلك الروسية تطالب "يوتيوب" برفع الحظر عن "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" في أوروبا

13:11 GMT 01.03.2022
© REUTERS / MAXIM SHEMETOVموقع "يوتيوب" للفيدوهات
موقع يوتيوب للفيدوهات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / MAXIM SHEMETOV
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أرسلت هيئة حماية المستهلك الروسية "روسبوتريبنادزور"، طلبا إلى "يوتيوب" و"تيك توك"، برفع الحظر عن مواقع "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" في أوروبا.
هذا ووصفت الخارجية الروسية سلوك شركة American IT التابعة لـ GOOGLE وMETA بدعوتها لبروباغاندا ضد روسيا، بأنه غير مقبول.
هذا وحظر "إنستغرام" جميع حسابات "آر تي" في 27 دولة أوروبية.
هذا وأعلن "يوتيوب" في بيان عن حظر "سبوتنيك" و"آر تي" وجميع القنوات المتصلة بهما، في أوروبا.
وقالت شركة "Alphabet Inc" التابعة لشركة "غوغل"، والتي تدير "يوتيوب"، في بيان، "إن موقع يوتيوب يحظر القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية "آر تي" و"سبوتنيك" في جميع أنحاء أوروبا بشكل فعال، نظرًا للوضع المستمر في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه سيتم حظر بث "آر تي"، و"سبوتنيك" الروسيتين، في الاتحاد الأوروبي.
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