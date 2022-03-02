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https://arabic.sputniknews.com/20220302/إعلام-إيرباص-توقف-جميع-خدمات-الدعم-لشركات-الطيران-الروسية--1059353415.html
إعلام: "إيرباص" توقف جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية
إعلام: "إيرباص" توقف جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية
أعلنت شركة "إيرباص" الفرنسية عن وقف جميع خدماتها الفنية والعمل في منشآتها الموجودة على الأراضي الروسية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T08:57+0000
2022-03-02T08:57+0000
روسيا
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وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.هذا وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تحلل تأثير العقوبات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية ضد روسيا على صناعة الطيران.وتابع أن "الشركة تراقب الوضع عن كثب مع شركائها وعملائها ومورديها، مشيرا إلى أنه "من دواعي القلق أن نرى الوضع الأمني يتدهور بهذه السرعة في أوروبا".
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روسيا

إعلام: "إيرباص" توقف جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية

08:57 GMT 02.03.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONTأكبر طائرة ركاب بالعالم "إيرباص A380"
أكبر طائرة ركاب بالعالم إيرباص A380 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONT
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أعلنت شركة "إيرباص" الفرنسية عن وقف جميع خدماتها الفنية والعمل في منشآتها الموجودة على الأراضي الروسية.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.
هذا وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تحلل تأثير العقوبات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية ضد روسيا على صناعة الطيران.

وأضاف المتحدث باسم إيرباص: "ما زلنا نحلل تأثير العقوبات المعلنة، ومن السابق لأوانه التعليق بالتفصيل على تأثيرها، وسنلتزم بجميع العقوبات والقوانين المعمول بها بمجرد دخولها حيز التنفيذ".

وتابع أن "الشركة تراقب الوضع عن كثب مع شركائها وعملائها ومورديها، مشيرا إلى أنه "من دواعي القلق أن نرى الوضع الأمني يتدهور بهذه السرعة في أوروبا".
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