https://arabic.sputniknews.com/20220302/إعلام-الولايات-المتحدة-سلمت-مئات-من-صواريخ-ستينغر-إلى-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1059382163.html
إعلام: الولايات المتحدة سلمت مئات من صواريخ ستينغر إلى أوكرانيا هذا الأسبوع
إعلام: الولايات المتحدة سلمت مئات من صواريخ ستينغر إلى أوكرانيا هذا الأسبوع
أفادت قناة "إن بي سي"، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع بالكونغرس الأميركي، بأن الولايات المتحدة سلمت مئات من صواريخ ستينغر إلى أوكرانيا ، بما في ذلك أكثر من... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T22:55+0000
2022-03-02T22:55+0000
2022-03-02T23:17+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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واشنطن، - سبوتنيك. يشار إلى أن عمليات التسليم هذه تمت كجزء من حزمة واسعة النطاق من المساعدات "الفتاكة وغير الفتاكة" لأوكرانيا بمبلغ 350 مليون دولار، والتي أعلن عنها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.وتشمل حزمة المساعدات، من بين أشياء أخرى، صواريخ غافلين المضادة للدبابات، التي طلبتها الحكومة الأوكرانية من الولايات المتحدة "لصد هجوم الجيش الروسي".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إعلام: الولايات المتحدة سلمت مئات من صواريخ ستينغر إلى أوكرانيا هذا الأسبوع
22:55 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 23:17 GMT 02.03.2022) تابعنا عبر
أفادت قناة "إن بي سي"، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع بالكونغرس الأميركي، بأن الولايات المتحدة سلمت مئات من صواريخ ستينغر إلى أوكرانيا ، بما في ذلك أكثر من 200 صاروخ يوم الاثنين.
واشنطن، - سبوتنيك. يشار إلى أن عمليات التسليم هذه تمت كجزء من حزمة واسعة النطاق من المساعدات "الفتاكة وغير الفتاكة" لأوكرانيا بمبلغ 350 مليون دولار، والتي أعلن عنها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
وتشمل حزمة المساعدات، من بين أشياء أخرى، صواريخ غافلين المضادة للدبابات، التي طلبتها الحكومة الأوكرانية من الولايات المتحدة "لصد هجوم الجيش الروسي".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.