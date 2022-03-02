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https://arabic.sputniknews.com/20220302/شركة-ترافيغورا-تعلن-عن-تجميد-استثماراتها-في-روسيا-1059372209.html
شركة "ترافيغورا" تعلن عن تجميد استثماراتها في روسيا
شركة "ترافيغورا" تعلن عن تجميد استثماراتها في روسيا
أعلنت شركة Trader Trafigura عن تجميد استثماراتها في روسيا على الفور، مع مراعاة خيارات حصتها في مشروع النفط "فوستوك" الذي تنفذه شركة "روسنفط". 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T14:33+0000
2022-03-02T14:33+0000
اقتصاد
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وأوضحت الشركة في بيان "جمّدنا الاستثمارات في روسيا على الفور. ندرس حاليا خيارات لحصتنا في مشروع نفط فوستوك، وهو ما لا يمنحنا مشاركة تشغيلية أو إدارية". وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية، عن إيقاف عمليات التسليم الدولية والعمل في مشاريع جديدة في روسيا، وتقييد عمليات الصيانة والإصلاحات لصرامة العقوبات.فبحسب ما نقلته صحيفة "شبيغل" الألمانية نقلا عن مصدر في الشركة، فقد توقف العمل في جميع المشاريع الجديدة والتسليم الدولي لروسيا.
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اقتصاد

شركة "ترافيغورا" تعلن عن تجميد استثماراتها في روسيا

14:33 GMT 02.03.2022
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سوق الأسهم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
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أعلنت شركة Trader Trafigura عن تجميد استثماراتها في روسيا على الفور، مع مراعاة خيارات حصتها في مشروع النفط "فوستوك" الذي تنفذه شركة "روسنفط".
وأوضحت الشركة في بيان "جمّدنا الاستثمارات في روسيا على الفور. ندرس حاليا خيارات لحصتنا في مشروع نفط فوستوك، وهو ما لا يمنحنا مشاركة تشغيلية أو إدارية".
وأوضحت الشركة أن قرارها تمليه الأحداث في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية، عن إيقاف عمليات التسليم الدولية والعمل في مشاريع جديدة في روسيا، وتقييد عمليات الصيانة والإصلاحات لصرامة العقوبات.
فبحسب ما نقلته صحيفة "شبيغل" الألمانية نقلا عن مصدر في الشركة، فقد توقف العمل في جميع المشاريع الجديدة والتسليم الدولي لروسيا.
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