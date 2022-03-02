https://arabic.sputniknews.com/20220302/الداخلية-الألمانية-اللاجئون-الأوكرانيون-لن-يحتاجوا-إلى-الخضوع-لإجراءات-اللجوء-1059349202.html
الداخلية الألمانية: اللاجئون الأوكرانيون لن يحتاجوا إلى الخضوع لإجراءات اللجوء
الداخلية الألمانية: اللاجئون الأوكرانيون لن يحتاجوا إلى الخضوع لإجراءات اللجوء
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيذر، إن اللاجئين من أوكرانيا لا يحتاجون إلى الخضوع لإجراءات اللجوء، فهم يحصلون على الفور على حماية الاتحاد الأوروبي لمدة... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T07:08+0000
2022-03-02T07:08+0000
2022-03-02T07:08+0000
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ونشرت الوزيرة تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "نساعد بسرعة ودون بيروقراطية. لا يحتاج اللاجئون من أوكرانيا إلى الخضوع لإجراءات اللجوء. فهم يتلقون حماية فورية في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات". وأعلنت دائرة الحدود البولندية، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 ألف من سكان أوكرانيا قد عبروا الحدود إلى بولندا منذ بدء العمليات العسكرية.وجاء في بيان دائرة الحدود: "منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير، أي منذ بدء الحرب، قام عناصر حرس الحدود بتسجيل عبور أكثر من 410 آلاف شخص من أوكرانيا حتى الساعة 15.00 [17.00 بتوقيت موسكو]".ووفقا لبيانات دائرة الحدود، فقد عبر 56.5 ألف شخص، يوم الثلاثاء، من أوكرانيا إلى بولندا.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
الداخلية الألمانية: اللاجئون الأوكرانيون لن يحتاجوا إلى الخضوع لإجراءات اللجوء
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قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيذر، إن اللاجئين من أوكرانيا لا يحتاجون إلى الخضوع لإجراءات اللجوء، فهم يحصلون على الفور على حماية الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ونشرت الوزيرة تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "نساعد بسرعة ودون بيروقراطية. لا يحتاج اللاجئون من أوكرانيا إلى الخضوع لإجراءات اللجوء. فهم يتلقون حماية فورية في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات".
وأضافت الوزيرة إنه تتم مساعدة اللاجئين في الحصول بسرعة على التأمين الصحي وسوق العمل.
وأعلنت دائرة الحدود البولندية، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 ألف من سكان أوكرانيا قد عبروا الحدود
إلى بولندا منذ بدء العمليات العسكرية.
وجاء في بيان دائرة الحدود: "منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير، أي منذ بدء الحرب، قام عناصر حرس الحدود بتسجيل عبور أكثر من 410 آلاف شخص من أوكرانيا حتى الساعة 15.00 [17.00 بتوقيت موسكو]".
ووفقا لبيانات دائرة الحدود، فقد عبر 56.5 ألف شخص، يوم الثلاثاء، من أوكرانيا إلى بولندا.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا
يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.