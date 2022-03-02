https://arabic.sputniknews.com/20220302/الدبيبة-يعلن-في-خطاب-للشعب-تزوير-تصويت-النواب-في-جلسة-منح-الثقة-لحكومة-باشاغا-1059381747.html

الدبيبة يعلن في خطاب للشعب "تزوير" تصويت النواب في جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا

الدبيبة يعلن في خطاب للشعب "تزوير" تصويت النواب في جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن جلسة مجلس النواب التي منحت الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، كانت حلقة من الكوميديا السوداء. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T17:18+0000

2022-03-02T17:18+0000

2022-03-02T17:27+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211907_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_468f62152b6aaa5bcd79366ab5cb793a.jpg

وأضاف الدبيبة في كلمة متلفزة، وجهها إلى الشعب الليبي منذ قليل، أن "البرلمان توجه إلى التزوير والتدليس في الأصوات بعد عدم تحقيقه النصاب القانوني"، متابعا أن طانتهاج التزوير والتدليس من رئاسة مجلس النواب ليس بالجديد".وأوضح الدبيبة أن الجلسة شهدت تصويت نواب لم يكونوا حاضرين في الجلسة بل كانوا في بلداتهم، لافتا إلى أن الكاميرا لم تكن تأتي على أحد من المصوّتين.وتابع "كان فعلا مشهدا من الكوميديا السوداء منقولة على الهواء، صوتٌ من الخلف لا يظهر صاحبه، يقول نعم ثقة، نسبوه إلى نائب معين، هذا النائب موجود في طرابلس للأسف. نائب آخر يصيح أحد زملائه نيابة عنه في القاعة: نعم ثقة، في حين أنه موجود في بلدته غريان، ثم يقومون بالعد ويقفزون بالأرقام والأسماء ملفّقين الفرق في الأعداد برسائل صوتية لشخصيات مجهولة تدعي أنها أعضاء في المجلس، ألا يخشون من القانون؟".وأكد الدبيبة رفضه الحكومة الجديدة بقوله "الحكومة الجديدة لن يكون لها مكان" مضيفا "أصبحنا أقرب للانتخابات من أي وقت مضى، وأمس كانت المؤامرة الأخيرة لتأجيل الانتخابات" على حد قوله.ورفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا، الثلاثاء، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

https://arabic.sputniknews.com

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم